政府內部文件披露　公務員試用期涉非法公眾活動被起訴將解僱

本港過去一年經歷反修例風波，曾有正在試用期的公務員，因涉嫌參與非法活動而被捕，部份已被停職。據了解，公務員事務局上周五（14日）致函各政府部門主管，表明若有正處於試用期的公務員，因參與非法公眾活動（unlawful public activities )被捕並遭檢控，不論審訊結果如何，都應立即解僱。 《香港01》正向公務員事務局查詢。

公務員事務局日前致函各政府部門主管，指明若有正處於試用期階段的公務員，因參與非法公眾活動被捕並遭檢控，即需解僱。（資料圖片）

據了解，公務員事務局近日向不同政府部門發出信件，該局在信中指出，公眾期望公務員必須守法（law-abiding），不能參與任何非法活動，亦不能支持或參與任何可能擾亂公秩序，或影響政府運作的活動。公務員事務局對有關行為採取「零容忍」態度，而公眾亦難以接受，有參與或懷疑參與非法行為的公務員重返崗位，不能接受任何人員在被捕及受調查期間擔任公職。因此致函各政府部門主管，建議採取即時措施。

被捕未起訴亦可按法律意見解僱

公務員事務局表明，公務員在試用期間的表現及操守，是其中一項標考評標準。如有公務員在試用期內，參與非法公眾活動而被捕或檢控，部門主管應按照《公務員事務規例》採取即時措施，應立即解僱。局方又強調，部門主管在終止試用期時，不一定須考慮控罪是否達到定罪門檻；而在試用期內被捕，但未被起訴，主管亦可按證據及法律意見解僱。

公務員事務局發給各部門主管的文件，就試用期公務員參與非法公眾活動一旦被捕及起訴，有兩種處分要求。（文件截圖）

▼反修例風波持續逾半年▼

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主管有責任持續觀察案件進度及匯報

公務員事務局稱，主管有責任在公務員於試用期被捕後，要與警方保持密切聯繫，以便持續觀察涉事員工案件進度，並每月向局方匯報。主管在向公務員敍用委員會建議終止合約前，須先尋求公務員事務局意見，同時應讓涉事公務員有充分解釋機會。