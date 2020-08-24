【屯馬線】架空電纜全面通電試車　屯馬線料明年第3季全線通車

港鐵沙中線多次超支延誤，當中紅磡站工程更涉剪短鋼筋，最終屯馬線需分段通車。港鐵今日（24日）表示，屯馬線的架空電纜已全線通電，並開始列車動態測試，正式踏入測試及試營運階段，為全線通車做準備。港鐵工程處總經理—工程建造周蘇鴻表示，列車測試是整個項目的關鍵里程碑，向通車目標邁進。港鐵又指，紅磡站擴建部分及其相連結構的修正工程經已完成。

▼沙中線工程醜聞▼

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屯馬線一期於今年2月14日通車，之前港鐵預料，2021年第三季可正式全線通車，宋皇臺站、土瓜灣站、何文田站的沙中線新月台、以及紅磡站擴建部分等都可啟用。

港鐵表示，屯馬線最後一段的架空電纜已於今年7月全面通電，信號系統的列車動態測試，亦已於8月展開，相關測試及法定檢測工作，將陸續擴展至屯馬線全線，以確保鐵路系統在投入服務前，與現有鐵路線全面整合並運作暢順。至於紅磡站的工程問題，港鐵表示，紅磡站擴建部分及其相連結構的適當措施經已完成。

周蘇鴻表示，屯馬線架空電纜全面通電，令列車測試得以於全線鐵路段開展，是整個項目的關鍵里程碑，向通車邁進。他續稱，工程團隊正全力以赴完成屯馬線餘下工程，為公眾帶來鐵路服務。