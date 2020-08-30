新冠肺炎｜陳茂波：開支增速難持續　支援措施須作調整預留力量　

新冠肺炎疫情仍在持續，本港多個行業受到打擊，不過多名司局長為支援措施吹淡風。財政司司長陳茂波今日（30日）撰寫網誌指出，港府連番推出抗疫措施，目前預算赤字已達2,900億元，庫房儲備已由1.1萬億元縮至8千多億元，維持相當於政府13個月開支水平。陳指，相關儲備水平，與「沙士」後儲備降至約政府12個月開支的水平差不多，從公共財政穩健及維護市場信心的角度，開支增速顯然是不可持續。 陳認為，一方面需要預留力量，另一方面則需要有足夠的資源和儲備來應付可能出現的挑戰。政府未來的支援措施亦須作相適應的理順和調整，盡可能將資源用得更精準到位。

陳茂波說，過去兩輪的防疫抗疫基金及財政預算案的紓困措施，已令政府2020/21的預算赤字增加至近2,900億元，財政儲備將由今年三月底時的11,000多億驟降至8,000多億港元，儲備額相當於約13個月政府開支。陳指，目前儲備水平，其實和2003年「沙士」後差不多，當年儲備水平回落至約12個月政府開支。

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陳說，從公共財政穩健及維護市場信心角度，開支增速顯然是不可持續，一方面是需要預留力量，應付日後疫情或有反覆，甚至可能出現冬季反彈所帶來的財政需要。另一方面，現時疫情重創環球經濟、中美政經磨擦不斷升溫，外圍經濟展望風險重重，香港實在需要有足夠資源和儲備，應付可能出現的挑戰，並維持金融穩定。

隨抗疫工作進入另一階段，人類須與新冠病毒共存一段時間的「新常態」，政府未來的支援措施亦須作相適應的理順和調整，盡可能將資源用得更精準到位。

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陳茂波續說，有效控疫防疫與穩住經濟，必須同時成為政府政策核心目標，措施多管齊下，顧及疫情、經濟和市民感受，讓社會團結抗疫，經濟發展才能走得穩、走得遠。

他認為，普及社區檢測計劃即使不能達到滴水不漏，卻是香港在中央大力支持和協助下力所能及而又最積極能做的事。他強調，走好這「關鍵一哩路」，中斷隱形傳播鏈，政府工作可更聚焦防範疫情反彈，恢復經濟活力，這才能最大程度保障市民的生活和收入。唯有疫情受控及穩定下來，香港才有條件恢復與內地和澳門的往返，為經濟增添動力，以及透過旅遊氣泡安排，讓市民可到其他地方旅遊及公幹。