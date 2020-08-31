港版國安法｜逾20人涉違例被捕　鄧炳強：反中亂港份子陣腳大亂

《港區國安法》今年6月30日獲人大通過並實施，警務處國家安全處於翌日（7月1日）成立。警務處處長鄧炳強接受《新華社》專訪表示，自國安法生效後，截至8月底警方已拘捕超過20名涉違反國安法人士。他指此法律發揮很強的威懾力，令暴力事件及非法遊行集會幾乎減至零，「在這一法律的震懾下，不少反中份子亂港陣腳大亂」，他稱警隊有信心應對各種挑戰，維護香港社會治安及國家安全。 就去年爆發反修例風波，鄧炳強稱，為警隊感到驕傲，更指應按相關制度規定，對表現特別優秀同事給予應有的獎勵。

警務處處長鄧炳強日前接受《新華社》訪問表示，自國安法生效後，截至8月底警方已拘捕超過20名涉違反國安法人士。（資料圖片／李澤彤攝）

指有違法人士悄悄潛逃

警務處處長鄧炳強受訪時表示，自7月至今，警方多次採取行動打擊危害國家安全行為及活動。截至8月底，已拘捕逾20名涉嫌違反香港國安法的人士，鄧稱警方會全力調查，當證據充足時將採取進一步行動。

鄧炳強認為，香港國安法生效約2個月發揮很強威懾力，因暴力事件及非法遊行集會幾乎為零；且稱「不少反中亂港份子陣腳大亂」，形容「有的宣稱與暴力割席，還有的悄悄潛逃」，認為公眾都能見到此法律對維護社會治安能起重要作用。

《港區國安法》今年6月30日通過並實施，警務處國家安全處於翌日（7月1日）成立。（資料圖片）

對於部分西方及本港政客有指，警方執行國安法時未有保障人權。鄧炳強反駁，稱是一些企圖危害國家安全的人，「希望通過歪曲事實、抹黑造謠，影響市民對警隊的信任，進而打擊警隊執法效率。」故他希望公眾能認清真相，「不要被別有用心的人誤導」，強調警方在執法過程，會保持高度專業理性，保障市民合法權益。

對於去年本港爆發反修例風波，鄧炳強稱「為警隊同事的表現感到驕傲」，認為應向表現特別優秀的同事給予應有的獎勵。同時指，警隊以往從未處理過大型的破壞公共安全事件，故於去年總結許多關於行動策略、裝備使用等經驗，且認為須及時澄清謠言，方能消除市民誤解。他續指，經反修例風波一役，能令警隊更加團結、對於戰勝挑戰更有信心。

對於去年本港爆發反修例風波，鄧炳強稱「為警隊同事的表現感到驕傲」。（資料圖片）

稱警隊很注重到內地學習交流

鄧炳強又形容自己屬於「務實派」，將帶領警隊繼續處理各項挑戰，特別是加以利用科技協助警方工作。對於有個別國家指將暫停與香港警方的部分交流，鄧炳強認為個別國家的行為不會對警隊產生很大影響，強調「香港是中國不可分割的一部分，作為香港警隊，很注重到內地學習交流」，待疫情更穩定後，將安排警隊與內地進行更多交流、探訪及學習。