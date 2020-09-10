居屋2020｜9月10日接受申請　10月7日截止　解構綠白表申請資格

新一期居屋啟翔苑、彩禾苑、錦駿苑及山麗苑，涉7,047個單位，於9月10日起接受申請，10月7日日截止。 今期居屋綠白表比例首次改為四六比，兩者各有不同申請資格，《香港01》整理綠白表申請人士的申請資格及交表方法。

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今期居屋於9月10日起接受申請。（資料圖片／歐嘉樂攝）

白表申請資格

白表申請者需要為私營房屋住戶，或房委會轄下公共租住房屋或香港房屋協會轄下出租屋邨，或任何資助房屋計劃單位住戶的「家庭成員」，或直至截止日期當日，根據房委會「租者置其屋計劃」與房委會簽訂轉讓契據日期起計 10 年內的「租置計劃」單位的業主，以及其認可家庭成員。

白表申請者入息及資產限額

今期居屋白表一人申請者的每月入息限額為3.3萬元，而資產限額則為85萬元。而白表二人或以上的家庭申請者，每月入息限額為6.6萬元，而資產限額則為170萬元。

白表申請者交表方法

白表申請者如選擇郵寄或親身遞交，申請期內要(i)填妥的申請表之紙本正本，(ii) 申請者及名列申請表內家庭成員的身份證明文件副本；及(iii)繳付申請費港幣250元的劃線支票或銀行本票(抬頭人為「香港房屋委員會」)，郵寄或遞交至居屋銷售小組。若同時申請本銷售計劃及「白表居屋第二市場計劃2020」，申請費共港幣410元。申請表在指定申請日期以外或不依照指定方式遞交恕不受理。

▼白表申請表格▼

綠表申請資格

綠表申請者需要為房委會轄下公共租住房屋的住戶，或香港房屋協會轄下甲類出租屋邨的住戶，或持有由房屋署或 市區重建局發出有效《綠表資格證明書-祇適用於出售居者有其屋計劃單位》的人士，或持有由房屋署簽發有效《保 證書》的房屋署屋宇事務助理職系人員，或房委會「長者租金津貼計劃」的受惠者。

綠表申請者交表方法

綠表申請者須於申請期內把(i)填妥的申請表之紙本正本，(ii)申請者及名列申請表內家庭成員的身份證明文件副本；(iii)繳付申請費港幣250元的劃線支票或銀行本票，抬頭人為「香港房屋委員會」或(iv)《綠表資格證明書 - 祇適用於出售居者有其屋計劃單位》或《保證書》正本，按下列方式遞交。申請表在指定申請日期以外或不依照指定方式遞交恕不受理。

綠表申請者可交到所屬公屋屋邨辦事處或分區租約事務管理處；若為持有有效《綠表資格證明書 - 祇適用於出售居者有其屋計劃單位》的申請者，可郵寄或於辦公時間內送交居屋銷售小組。若為持有由房屋署簽發有效《保證書》的房屋署屋宇事務助理職系人員，則可把填妥的申請表連同繳付申請費的劃線支票或銀行本票及《保證書》正本，於辦公時間內送交其現居部門宿舍所屬的屋邨辦事處或租約事務管理處。

若為「長者租金津貼計劃」的受惠者，可把填妥的申請表連同繳付申請費的劃線支票或銀行本票，於辦公時間內送交九龍橫頭磡南道3號香港房屋委員會客務中心第二層平台申請分組「長者租金津貼計劃」專責小組。

▼綠表申請表格▼

申請者亦可選擇於網上遞交申請及繳費、將表格及支票郵寄，或親身到樂富香港房屋委員會客務中心及屋邨辦事處提交申請。申請日期為2020年9月10日早上8時正至10月7日晚上7時正。

值得注意的是，申請者必須在申請截止日期當日已年滿18歲及在香港已居住滿七年。任何人士只能名列於同一計劃的一份申請內，否則視作重複申請論。

申請者或名列於申請表第二部分的家庭成員如屬已婚人士，其配偶亦須名列同一份申請表，但如有文件證明他們已合法仳離、配偶沒有香港入境權或已去世則屬例外。夫婦分開名列於兩份申請表申請，亦作重複申請論。如有重複申請，不論任何原因，所有申請一律作廢，已繳交的申請費不會獲得退還，亦不能轉讓。