旅遊氣泡｜港府正洽談日、泰　旅社憂航空公司乘坐率低或推高票價

港府初步接觸11個國家，望商討建立旅遊氣泡，目前已與日本及泰國衛生部門開始討論，惟未有落實日期。 縱橫遊常務董事袁振寧今日（10日）於電台訪問時稱，會因應檢測結果有效期調整旅行團的日期，料市民可以接受花二、三百元做檢測，但相信通關初期旅客只會持觀望態度，暫亦未知航空公司的航班能否配合，憂乘坐率下跌或推高票價。他估計業界需至下年年頭才能恢復一半生意額。 專營深度遊的GLO Travel創辦人陳成軍認為，旅遊氣泡是第一步起碼可帶來收入，他認為港人去旅行的心很強，「去旅行係人性，只要開關大家都會搶閘」，又指旅客的衛生意識將加強，衛生措施需作相應調整。

+ 16 + 16 + 16

縱橫遊常務董事袁振寧（資料圖片／黃偉民攝）

港府初步接觸11個國家，望有機會商討建立旅遊氣泡。縱橫遊常務董事袁振寧接受港台節目《千禧年代》訪問時認為是正面訊息，「星馬泰日韓台」向來是港人旅遊地首選，但若有任何隔離措施吸引力相信很低，若檢測結果有效期是7日內，盡量辦些7日內的旅行團；又指市民「咁耐無去」，若花費兩三百元做檢測，料可以接受，但旅客在通關之初只會持觀望態度，「睇有啲咩麻煩嘢」，亦未知航空公司能否配合，機上的乘坐率百分比會否推高票價等。

若可重開團 衞生措施屬最大改變

袁振寧指，旅行團的行程清晰，對政府而言較易控制及追蹤，知悉行程單張，日後若可再開團，最大改變是衛生措施，包括需騰空旅遊巴上的位置，45個座位不會坐滿，用餐時盡量分隔，但與當地餐廳再商討安排。他承認成本預計會高些少，但大勢所趨無辦法，望大家玩得安心。

他稱，一直與當地業界及旅遊局商討，昨（9日）與日本溫泉旅館討論時，對方指疫情起至6月均是零生意，但至7、8月開放國內旅遊，生意額重回五、六成。他估計在通關之後，本港業界需至下年年頭才可恢復一半生意。

GLO Travel創辦人陳成軍（資料圖片／黃舒慧攝）

深度遊創辦人：「去旅行係人性，只要開關大家都會搶閘」

專營深度遊的GLO Travel創辦人陳成軍認為，旅遊氣泡起碼是第一步「有返收入」，他公司有經營的日本主題旅遊，包括建築、藝術、茶道等主題，近數個月有與當地合作伙件商談，只是遲遲未有出發日期。他認為港人旅行的心很強，「去旅行係人性，只要開關大家都會搶閘」。

陳估計開關初期客人警覺性會較高，衛生意識會加強，避開大型旅行團，未必喜歡吃團餐等安排，旅行團或將人數上限下調至20人，旅遊巴座位亦需分隔等。他指長遠而言旅行團需求不會消失，但會出現一個過渡階段。

他又指，健康碼非必須，因港人關注私隱問題，旅客不會介意檢測程序，雖「麻煩少少」但若可保障私隱，料大部份港人會接受。