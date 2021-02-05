「世紀列車」行駛東鐵廿載　日本製「千九列車」即將告別東鐵線　

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-02-05 08:00

為配合沙中線過海段，港鐵更新東鐵線信號系統，安排日後延伸過海，新信號系統將於明日（6日）正式投入服務。在新系統下，雖然有新列車服務乘客，但亦有列車將告別東鐵線，包括深受鐵路迷愛戴的「千九列車」。不過市民亦毋須失落，因為「離去」的千九列車，日後將會重新編組，繼續在屯馬線行駛為市民服務。 除了「千九列車」，由1960年代起服務東鐵線、俗稱「柴頭」的美國製柴電火車頭，亦於同日告別市民。

千九列車主要以不鏽鋼製造，車頭呈流線型，上方的顯示屏會以紅字顯示終點站。（張浩維攝）

鐵路迷口中的千九列車，即是近畿川崎列車，九鐵於1999年從日本「伊藤忠－近畿－川崎財團」購入，由於合約編號為「SP1900」，所以獲得「千九」一名。列車由日本近畿車輛及川崎重工業設計和製造；由伊藤忠商事任中介交易，因此港鐵又會稱之為「IKK Train」，即3間公司的英文姓名的首字母。

千九列車是第三代電動列車，於東鐵、西鐵線及馬鞍山線（及之後的屯馬線一期）行駛。除了合約編號「SP1900」，九鐵及港鐵之後亦曾購入同款列車，例如合約「SP1950」、「KRS991」等，不過一略統稱為千九列車。另外，千九是踏入廿一世紀時，九鐵的第一款新列車，故又稱為「世紀列車」，當年新車投入服務時，九鐵曾推出「九廣鐵路世紀列車紀念車票」。

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翻查資料，當年九鐵以31億元，購置250卡「千九」車廂，當中96卡於2001年率先在東鐵服務；其餘154卡，則之後陸續到港，於西鐵線行駛。千九列車主要以不鏽鋼製造，車門為紅色，車頭呈流線型，上方的顯示屏會以紅字顯示終點站。在兩鐵合併前，車頭原本有九鐵標誌，不過在合併後，「改朝換代」已貼上紅色的港鐵標誌。另外，雖然原有的九鐵車站、設施當年都逐步「港鐵化」，不過千九的車身上，仍隱約可見九鐵標誌。

時任九鐵主席的楊啟彥曾指，千九列車設有再生制動系統，可將制動用的動力，回饋到供電系統，節省25%的能源。他又指，列車兩旁底部裝設裙板，可以阻隔及減低行車時發出的聲浪；車底外亦舖上吸音物料，令車廂的內外更寧靜。

雖然千九列車將告別東鐵線，不過市民亦毋須失落，因為據港鐵指，現時5列行走東鐵線的千九列車，之後將加以改裝，日後在屯馬線行駛；現有於西鐵、屯馬線一期的千九列車，亦會照常行駛。

除了「千九列車」，在新信號系統下，俗稱「柴頭」的美國製柴電火車頭，亦會告別東鐵線，正式退役。翻查資料，九鐵在1961年，從美國易安迪公司引入G16型號柴電火車頭，其編號為56至59，用作拉動客車；到1974年，九鐵再引入3輛型號較新的G26火車頭，編號為60至62。此7輛火車頭，即鐵路迷口中的「柴頭」。

到1983年，火車電氣化，柴頭的作用改為拖拉貨卡；到2010年，由於鐵路的貨運亦停止，故柴頭改為拖拉工程車。直到2021年2月16日，由於柴頭已有多年歷史，而且未安裝新信號系統的組件，故正式退役。