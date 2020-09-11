陳彥霖死因｜裁判官排除死於自殺或非法被殺　陪審團裁定死因存疑

15歲女學生陳彥霖去年9月19日失踪，3日後她赤裸的屍體被發現在油塘魔鬼山對出海面漂水浮，由於屍體已腐化，警方也曾猶疑死因是否有可疑。死因庭曾傳召過多名曾處理過彥霖屍體的人士，包括：警員、法醫及鑑證人員等，惟因屍體已腐爛，疑團仍未能完全解開，既未能確定她是否遇溺而死，但也尋找不到她或曾遭侵犯或襲擊的證據。 由3女2男組成的陪審團退庭商議約4小時，稱因屍體腐化而不能確定死因，一致裁定死因存疑，同時亦裁定彥霖的死亡時間為去年9月19日晚上至翌日，死亡地點及死亡情況不詳。 陪審團指因未能確定思覺失調是否直接或間接導致彥霖死亡，建議醫管局檢討青少年精神科會診跟進機制。他們亦建議衛生署法醫科重新考慮矽藻測試，以協助找出死因。

陳彥霖於去年9月19日失踪，22日被發現其裸屍於油塘魔鬼山對出海面出現，其死因一直是個謎。(資料圖片)

裁判官因應此案引起的公眾關注，特意講解裁斷標準，即有無足夠證據以作定論，以及是否能穩妥地讓陪審團考慮相關結果。

排除死於自殺或非法被殺

他指，陪審團可作出12種裁斷結果，但法庭不會給予所有選項。他續道，若要裁定死於非法被殺或者自殺，須達至毫無合理疑點，惟此案的證供未能達至此標準。案中無任何證供指彥霖受襲致死、被下藥物或毒物、與人結怨，或者參加活動而招到人身威脅，故陪審團不必考慮彥霖是否非法被殺。

至於自殺，裁判官認為彥霖死前約一個月的狀況與此不相符，所以陪審團亦不必考慮彥霖是否自殺。若然陪審團推斷彥霖是自行下水並遇溺身亡，便應裁定死於意外；如未能確認，則是死因存疑。

備問卷供陪審團參考

考慮到公眾高度關注本案，死因裁判官高偉雄製作一份17條問題的問卷予陪審團，以助他們裁決時，主要集中2019年9月19日，即彥霖失蹤當日所發生的事，並就證據顯示的環境情況，列出彥霖失踪前其行踪的時序，並著陪審團可以跟這方向思考及作出裁定，可作的選項包括：是、否、未能確定。

問卷最後兩條題目：

1. 陪審團須裁定彥霖是否有出現思覺失調徵狀，

2. 她墮海時有沒有穿着衣物。

可就防止死亡事件作出建議

高官指出，陪審團可就防止死亡事件作出建議，但彥霖死亡後所發生的事，例如警察調查的情況及細節、法醫解剖方面，若陪審團就此有意見，死因庭不會阻止他們表述。但這些意見，不符合防止死亡事件，不能按《死因裁判官條例》，交予相關部門。他希望陪審團能盡量達成一致裁決，若非一致，亦接納如三比二的大比數裁決。

案件廣受關注，彥霖的母親今天亦有到庭，警方亦在西九龍裁判法院對出馬路拉起封鎖線，擺放數架警車，及有多名軍裝警及便衣警在封鎖線內戒備。

失踪3日後發現屍體

陳彥霖(15歲)在去年9月19日傍晚失去聯絡，同月22日早上，有市民在魔鬼山對出海面釣魚時發現全裸女屍，水警打撈屍體上岸，發現屍體上無明顯傷痕，膚色較黑，連國籍也不能分辨，鑑於屍體赤裸，認為死因有可疑。

法醫推斷可能是溺斃

屍體隨後送往殮房，法醫李毓樺翌日作表面檢查，翌日解剖屍體，但仍未能確定死因，推論有可能是死於溺斃。3日後，政府化驗師根據指紋得知死者為失蹤人口陳彥霖；化驗師未有驗出藥物或毒物，屍體陰道無精液，亦無他人DNA。

專家未認同推斷

專家身份作供的資深法醫馬宣立則指，看過解剖報告及相關證供，大致同意解剖報告內容，惟未能認同溺斃的推論。他坦言彥霖全裸的屍體令他非常「唔安樂」，「淨係呢樣嘢疑點都好大」，惟他也承認無證據顯示彥霖曾遭性侵或謀殺。

警方追查回彥霖最後足跡

確認死者身份後，東區重案組再展開調查。警方曾翻看調景嶺港鐵站、香港知專設計學院等閉路電視後，發現彥霖失蹤前的下午於校內遊蕩，晚上近7時步出校園，其後經都會駅商場二樓的天橋行往善明邨方向，但未有入邨，而是走近彩明街，惟該街道無裝設閉路電視。警員又曾向屋苑維景灣畔、將軍澳華人永遠墳場、將軍澳海濱公園等地點著手調查，但未有再搜到其他蹤跡。

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學長供稱曾在港鐵站見過彥霖

知專畢業生陳家俊則謂，晚上約7時20分看到疑是彥霖的女子在調景嶺站A1出口的鴻福堂門口，赤腳行向B出口方向。他形容對方以水平角度四處張望，因「似搵緊人」而帶恍惚，但感覺精神正常。

的士司機稱曾載疑似彥霖女子

去年10月，的士司機周泰來主動向警方報告，稱他在彥霖失踪當晚，曾在景嶺路接載過一個打扮與彥霖相似的赤腳女子，該女子要求前往日出康城，當駛環保大道轉入康城路後，在至第三期屋苑「緻藍天」後方的地盤停車場入口下車。警員到司機所述的地點查看，惟那段路並無閉路電視，警員沿海搜尋亦無果。

有陪審員指，康城有一青協日出中心，疑為彥霖遺下的戒大麻小冊子正是該中心製作。警方因應陪審員的疑問前往青協調查，得悉彥霖並非青協會員，青協亦無有關彥霖的記錄。

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精神狀況亦引起關注

除了行蹤，彥霖的精神狀況亦是研訊的一大重點。庭上透露，彥霖來自破碎家庭，3歲起交由外公照顧，她升中後開始不願上學，之後多次出入女童院。去年8月10日，她與家人吵架後又再離家出走，數日後在大嶼山踢女警被捕，之後再被送入女童院。這次事件中，曾與她接觸過的人，包括其母親、筆友、筆友的父親，以至社工，都察覺彥霖情緒與平日不同，她又多次提及聽到聲音。她在女童院期間，亦曾被送到屯門醫院及見精神科醫生，惟當時醫生認為她並非思覺失調。

精神科醫生何美怡透露陳彥霖的親父曾患思覺失調，她在彥霖死後參考回她過往的資料及見其家人，覺彥霖去年8月也出現相似症狀。(盧翊銘攝)

專家疑彥霖曾現思覺失調癥狀

精神科醫生何美怡為本案作專家證人，她事後與彥霖的親友、社工等傾談，又參考相關的醫療報告、閉路電視、證人供詞等，認為彥霖生前除了有對立反抗症，亦有操行障礙，似有幻聽。她又透露彥霖父親患有分裂情感性障礙，即某種思覺失調。並認為彥霖去年8月的種種情況，似是首次出現思覺失調的癥狀。

案件編號：CCDI-870/2019(ST)

非首次研究後未能揭示真相

死因裁判官高偉雄總結過去12天的研訊，他表示明白本研訊帶出的問題引起公眾關注，但這並不是首次死因庭完成研訊後，仍未能揭示所有事情的真相。高官兩度感謝陪審團，在疫情下擠在法庭內，犧牲私人及工作時間參與研訊，盡力找出真相，指這工作對香港司法制度貢獻相當多，亦值得這樣做。高官豁免5人未來5年不必擔任陪審團。

安慰陳母彥霖心底對你好好

高官又對陳母說，他對彥霖離世感到「非常難過」，證供透露彥霖生前，最後也讀到自己想讀的科系，又特別提到，知道彥霖離世至今為陳母帶來不愉快的事件，尤其研訊第一天，彥霖家人亦被受騷擾，但亦對陳母稱：「彥霖心底對你好好。」

希望能解答公眾疑慮

高官希望，這次研訊會解答公眾的疑慮，並向陳母說：「還你少少公道。」高官最後祝願彥霖一家，隨時間過去，事件對他們的影響漸少，讓家人回復生活，並寄願他們身體健康，生活愉快。

高官下令，研訊中曾呈堂的證物，除了彥霖的黑色及粉紅色iPhone外，其餘證物法庭存檔。其中黑色iPhone歸回陳母，但因粉紅色iPhone未能解鎖，高官指示該電話將保存在法庭一年，待警方有新的解鎖技術，若成功解鎖，屆時高官會再審視電話內容，及要求警方進一步調查。