抗疫基金3.0｜健身運動界批補貼縮水　籲抗疫基金加碼20萬至100萬

政府推出第三輪防疫抗疫基金，運動場所例如健身中心、拳館等有5萬元補貼，僅是上一輪的補貼金額一半。公民黨立法會議員陳淑莊、東區區議員李予信，連同健身搏擊運動業界大聯盟今日（18日）召開記者會，批評第三輪防疫抗疫基金對業界的補貼「縮水」。

李予信表示，大聯盟早前曾為業界進行意見調查，亦有約見官員反映意見，惟第三輪防疫抗疫基金反映官員漠視業界聲音，沒有聽取大聯盟過往的建議。李予信指出，上一輪防疫抗疫基金給予運動場所10萬元的津貼，但第三波疫情比之前嚴重，亦是發生於屬旺季的暑假，但是次防疫抗疫基金僅得5萬元津貼，又沒有擴展受惠人數，批評政府「無邏輯可言」。李予信重申，體育業界支撐本港體藝發展，學習到的技藝及認識到的人都對生活有所裨益，是本地的必須行業，呼籲政府正視業界訴求。

公民黨立法會議員陳淑莊、東區區議員李予信，連同健身搏擊運動業界大聯盟召開記者會。(資料圖片))

健身搏擊運動業界大聯盟發言人柯先生強調，第三波疫情出現是由於政府抗疫政策失誤，認為政府發放金額屬於賠償性質。他指過往大聯盟曾經向民政官員表達過業界意見及苦況，但政府無一接受。他指業界於暑假旺季時被逼停業，但是次賠償金額卻減少感到憤慨，質疑政府將來出現新一波疫情時或會不賠償，又質疑政府對體育業界的重視程度。柯先生又指，不少業界營運者本身是運動愛好者，苦苦支撐非只為盈利，亦希望能夠傳授技藝及培養傑出運動員，現時只能以減價等方法維持生計。他又批評體育、演藝、文化及出版界立法會議員馬逢國，雖然曾與體育業界人士開視像會議，但只是推銷全民檢測而非打算幫助業界，又引述馬逢國於會上表示「唔知業界咁多人」。柯先生重申，政府應按各運動場所的面積，於第三輪抗疫防疫基金賠償20萬至100萬不等，以及無條件重開運動場所。

本地拳擊手袁先生表示，所有運動場所自二月到現在都不能開放，稱運動員生涯短暫，批評政府未有考慮運動員能否練習，場所的開放政策亦朝三暮四，令他無所適從，而運動總會亦沒有為運動員發聲。拳館教練張先生則表示，疫情至今停業合共90多日，需賠償20多萬，指5萬元補貼「租都唔夠交」，而公司聘請的20多個教練亦不符合補助資格。他稱健身教練提供環境及專業能力予市民做運動，而他們作為家庭支柱，需要養妻活兒但已經失業多月，形容行業現時水深火熱，批評政府「畀少少錢打發我哋」，要求政府向健身教練及運動場所提供合理賠償。健身教練鄧先生則批評戴口罩做運動的規定無理，斥「高官有冇試過戴口罩做運動？」指有學生試過戴口罩做運動後感到頭暈，認為戴口罩難以做高強度運動，認為政府可放寬市民可於空間較大並安全距離情況下，毋須戴口罩做運動。