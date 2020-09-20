臨時醫院、擴建社區治療設施承建商首曝光　中國建築承建

港府早前宣布，中央直接出資，協助本港於亞洲博覽博館旁空地，興建一間臨時醫院，以及在現有亞博館八號館至十一號館，擴建社區治療設施，興建設施費用會由內地方面全數承擔，惟一直未有公開承辦商的名字。 消息指，有關工程的承辦商，由中國建築工程 （香港）有限公司（中國建築）負責。有消息人士指，委聘在港中資公司，相關人員已符合香港工程要求的牌照，料不需從內地大批調人手來港建造。 港府早前預計，未來數周可在亞博內增設1,000張病床，而臨時醫院動工後料4個月內建成，將提供800張負壓病床。

亞博一號展館建有社區治療設施，即「港版方艙醫院」，政府計劃在亞博二期用地（紅圈示）建「港版火神山醫院」。（資料圖片）

深圳市政府直接聘用

特首林鄭月娥在9月15日的記者會中曾指，臨時醫院的前期工作已完成，預計工程「很快動工」，又指深圳市政府會聘用一間已列入「香港認可公共工程承建商名冊」的承建商，惟未有公開承建商的名字。其後政府亦回覆傳媒查詢時，亦未有公布承建商名稱，僅稱內地當局將於短期內完成相關招聘。

工程人員向食物及衞生局局長陳肇始、發展局局長黃偉綸等官員講解，他的名牌上寫上「中國建築」。（發展局圖片）

照片佐證承建商身份

消息人士透露，承建商已由在香港註冊的「中國建築」中標。

而食物及衞生局局長陳肇始、發展局局長黃偉綸等官員，今日亦到亞博館內增建社區治療設施視察開工情況。從當局公佈的圖片所見，工程人員的名牌上寫上「中國建築」。

發展局局長黃偉綸曾在8月的記者會指，臨時醫院由廣東省政府透過深圳市政府，聘請被香港列入公共工程承建商名冊（建築丙類）的承建商興建，費用由內地承擔。翻查資料，中國建築無論在建築、海港工程、地盤平整等，同樣屬於「丙組」組別，與資料吻合。

工作人員的頭盔上，都印上「中國建築」的標誌。（發展局圖片）

聘在港中資公司可省調內地人手 內地專家遙距參與項目

有消息人士透露，內地委聘「中國建築」負責工程，其角色是「內地方艙醫院支援隊」在港的「窗口公司」，相關公司人員已有符合香港要求的牌照，不需從內地大批調人手，而支援隊專家至今仍未來港，據悉專家與中建人員主要透過視像會議溝通。

港府早前透露，已近乎完成設計方面的工作。消息人士指，正揀選並預訂隔離設施和臨時醫院的物料，由於兩層的臨時醫院以組裝合成方式建設，部份配件會在國內組裝好再運來香港。

鯉魚門公園度假村在今年初增建檢疫設施。（資料圖片／蔡正邦攝）

維修保養方未定 亦未商討設施歸還期

建成之後，設施需由本港建築署確認後交付營運，至於維修保養的負責方，業界人士指，一般建築公司只負責建成後一年內的保養，據悉當局未洽談亞博8至11號館以及臨時醫院的維修方案，但相信亞博將參與。

至於亞博展館與臨時醫院用地歸還期，消息指暫未定期限，但稱政府使用亞博展館一直有支付費用，又估計臨時醫院的用地未必短期內交還，待臨時醫院建成後，亦有可能會優先將病人送往臨時醫院的病床治療，而非送往亞博展館。

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港鐵沙中線工程自2018年5月底起屢被揭發問題，沙中線的會展站及西面鐵路工程由中國建築承建。（中國建築網站）

曾爆多宗醜聞 包括啟晴邨鉛水、沙中線事件

中國建築在1979年起，已在香港從事建築業務。資料顯示，該公司在港承接多項政府工程，範疇涉及房屋、土木工程、基礎工程及機電工程。不少大型工程都由該公司負責，例如港珠澳大橋香港口岸–基礎設施第2期、中環填海第三期、香港迪士尼夢幻樂園，以及現正興建的天際走廊等。

中國建築亦有不少工程與醫院相關，包括香港兒童醫院、瑪嘉烈醫院傳染病醫療中心、九龍醫院重建一期、荔景醫院、伊利沙伯醫院手術室大樓等。而現正施工的廣華醫院重建項目第一期上蓋工程、香港中文大學醫院，都由中國建築承建。

不過，中國建築的項目過去亦出現不少醜聞，例如啟晴邨曾被爆出食水含鉛超標；而中建承建的港珠澳香港接線的觀景山隧道段，亦被揭發因螺絲帽不能順利安裝，而要改用俗稱膠水的混凝土黏着劑連接；此外，中國建築更因沙中線會展站的施工問題，而被當局暫停工程投標資格3個月。

另外，政府當初在鯉魚門公園及度假村的檢疫中心增建檢疫設施，承建商是亦是中國建築，工程涉逾5,500萬元，當時被外界批評未有公開招標。