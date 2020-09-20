確診大廈食肆｜7人尼泊爾同機飛抵本港　居兩家酒店檢疫期間確診

社會新聞
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本港今日（20日）增23宗新型冠狀病毒肺炎個案，當中19宗是輸入個案，4宗本地個案，衞生防護中心晚上公布眾患者的行蹤。

輸入個案有7宗來自尼泊爾，資料顯示他們於9月9日乘坐RA409，集中坐在兩行座位，由加德滿都飛抵本港，分別入住九龍城富豪東方酒店及最佳盛品酒店尖沙咀，於強制檢疫期間確診。

本地個案方面，兩患者住石硤尾邨，屬大圍交通城群組，另兩宗住於旺角砵蘭街300號，是之前無源頭個案、食肆「盈館」職員的家人。

▼過去14日確診患者住所及到過地方▼

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輸入個案住富豪東方酒店、最佳盛品酒店尖沙咀

衞生防護中心資料顯示，新增的19宗輸入個案當中，有7人入住本港酒店，7名患者編號是5027至5033，年齡介乎14歲至72歲，眾人同於9月9日乘坐尼泊爾航空RA 409航班抵港，其座位分別23A、23B、23D、23E、23F，以及後一排的24A和24B，當局未透露眾人是否相識或密切接觸者。

由於本港要求尼泊爾抵港者需在指定酒店隔離檢疫14日，7人當中有4人入住九龍城富豪東方酒店，另3人入住最佳盛品酒店尖沙咀，最終今日確診。其餘輸入個案則在9月18日抵港，經機場的檢測找出。

大圍交通城、食肆「盈館」群組各增兩宗

本地個案方面，今日增4宗與其他個案有關連的個案，第5021及5022號患者住石硤尾邨美賢樓，屬大圍交通城群組的家人，而第5023及5024號患者報住旺角砵蘭街300號，是之前一宗源頭未明個案，食肆「盈館」職員的家人。

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