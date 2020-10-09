麥明詩及TVB藝人職員出席帝苑酒店婚宴　須檢測及即日隔離

新冠肺炎疫情反覆，尖沙嘴帝苑酒店共有4名員工確診，酒店於今日（9日）安排所有住客撤離。有無綫外事部前員工於10月5日在帝苑酒店設婚宴，當日有多名無綫藝人及員工出席，包括前無綫企業傳訊部宣傳科副總監曾醒明及藝人麥明詩等。 麥明詩接受訪問時指，自己會去做檢測，不擔心會受感染；而曾醒明稱當日有出席婚宴的員工已即日自我隔離，並會進行病毒測試。

藝人徐榮（右一）上載與太太（左一）在10月5日到帝苑酒店出席飲宴的照片。（徐榮FB圖片)

曾醒明：只在拍照及進食時除下口罩

有出席婚宴的前無綫企業傳訊部宣傳科副總監曾醒明指，當日為無綫外事部一位前女同事結婚，邀請了一班外事部及製作部同事參加婚宴。參加婚宴的人士當晚幾乎全程戴口罩，只在拍照及進食時除下口罩；他又指，酒店有跟從政府的防疫措施，包括安排4人一枱等。他表示，婚宴至今未有人出現不適，但為確保安全，曾出席婚宴的員工已即日起自我隔離，並預約檢測，若結果為陰性才會回公司。對於會否擔心受感染，他指「無得擔心」。

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麥明詩：將去做檢測

藝人麥明詩接受訪問時確診早前曾到帝苑酒店出席一名圈外朋友的婚宴，指知道該酒店有確診個案，將會去做檢測。她又指，不擔心會受感染，但在此時期大家應盡力防疫。

該婚宴亦有多名無綫藝人及員工同場，包括徐榮、周家怡等。而徐榮亦曾於10月6日在instagram上載照片，顯示於10月5日曾出席婚宴。

帝苑酒店有4名員工確診，他們共用B3層的一個休息室。酒店於今日撤離所有住客，酒店將停業至本月22日，以全面深層消毒。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

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帝苑酒店累計有4名員工及2名住客確診，酒店於今日（9日）依衞生署指示，安排所有住客撤離，約300名男制服員工送往檢疫。