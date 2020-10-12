新冠肺炎｜海關搜長沙灣藥房　檢含90%毒甲醇消毒酒精　籲即停用

香港海關今日（12日）搜查長沙灣一間藥房，檢獲三樽懷疑附有虛假成分說明並含有毒甲醇成分的消毒酒精，並拘捕該藥房一名董事。海關呼籲市民馬上停用該款消毒酒精，商戶如有出售，亦應立即下架。

海關呼籲市民馬上停用該款消毒酒精，商戶如有出售，亦應立即下架。圖示該款消毒酒精。（海關圖片）

海關早前於長沙灣一間藥房試購一款標示含有95%乙醇並以透明膠樽作銷售的消毒酒精，零售價每樽90元。海關人員隨後把該款消毒酒精的樣本送往政府化驗所進行化驗，以確定其成分及安全性。

含有高達90%甲醇

海關日前接獲化驗結果，顯示該款消毒酒精含有高達90%的甲醇，乙醇含量則只有少於2.7%。根據化驗結果，涉案消毒酒精的乙醇含量與產品說明不符，而且含有毒甲醇成分，涉嫌違反《商品說明條例》及《消費品安全條例》。

巡290個零售點未見同款酒精

海關知悉化驗結果後，今日搜查該藥房，檢獲三支懷疑附有虛假成分說明的消毒酒精，以及拘捕一名48歲藥房男董事。案件仍在調查中。

除搜查涉案藥房外，海關人員亦同時巡查全港各區共290個零售點，暫未有發現該款消毒酒精出售。海關將進一步化驗所檢獲的消毒酒精產品，以確定安全。

海關「守護者」特別執法行動至今出動超過六千人次人員，巡查超過3.8萬間次各區零售點。（資料圖片）

海關提醒市民，於購買消毒酒精時應注意，包括留意包裝上的資料說明，包括生產日期及有效日期；避免選擇來歷不明及資料不詳的消毒酒精；以及光顧信譽良好的商戶及有信譽品牌的消毒酒精。

今次試購行動是「守護者」特別執法行動的一部分。行動於今年1月27日開始至今近9個月，其間出動超過6,000人次的海關人員，於全港各區零售點巡查超過3.8萬間次。行動將持續進行。

海關嚴正提醒商戶切勿以誤導性手法銷售商品、售賣附有虛假產地說明的物品，以及售賣不安全消費品。海關如發現有商戶作出任何涉嫌違反相關條例的活動，會立即採取執法行動，有足夠證據會作出檢控。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

+ 9 + 9 + 9

據《商品說明條例》，任何人在營商或業務過程中供應已應用虛假商品說明的貨品，或管有已應用虛假商品說明的貨品作出售用途，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款五十萬元及監禁五年。

根據《消費品安全條例》，任何人如進口、製造或供應未能符合一般安全規定的消費品，即屬違法。違例者首次定罪最高可被判罰款十萬元及監禁一年，而其後各次定罪最高可被判罰款五十萬元及監禁兩年。

市民可致電海關二十四小時熱線2545 6182或透過專用舉報罪案電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑違反《商品說明條例》或《消費品安全條例》的活動。