習近平籲增港青對祖國向心力　黃均瑜：實際接觸才見真像

國家主席習近平昨日（14日）出席深圳經濟特區成立40週年的慶祝活動，發表重要講話，提出要充分運用粵港澳重大合作平台，吸引更多港澳青少年來內地學習、就業、生活，促進粵港澳青少年廣泛交往、全面交流、深度交融，增強對祖國的向心力。 港區人大代表、教聯會會長黃均瑜今日（15日）表示，過去一年香港出現分離思潮，認為年輕人對內地存有誤解，只有通過實際接觸才能看到真像。不過，黃承認兩地薪酬、生活及文化有差異，人工方面「就算深圳都唔會過萬元」。

國家主席習近平在深圳發表重要講話，由粵港澳合作促進粵港澳青少年廣泛交往、全面交流、深度交融，增強對祖國的向心力。（資料圖片/李澤彤攝）

黃均瑜接受港台節目《千禧年代》訪問時指出，建設大灣區非一朝一夕，需要年輕人參與，惟過去一年本港出現分裂、離心思潮，認為年輕人接收抺黑內地資訊，對國家存有誤解，而內地亦對本港青年有不理解，認為通過實際接觸才能看到真像。

黃承認，港人北上升學整體意欲不大，而內地大學畢業生工資一般只有5,000元一個月，「就算深圳都唔會過萬元，目前情況睇當然唔及香港」，坦言缺乏吸力，但如希望創業會有發挖空間。

現時政府有資助學生北上交流，黃認為交流團較為表面，而且時間不足，建議港府加強研究，如何落實習近平所言廣泛、全面及深度的交流和交融。

香港教育工作者聯會會長黃均瑜。（資料圖片 / 鄭子峰攝）