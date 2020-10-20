新冠肺炎｜港大研究：轉發疫情資訊前先查核是否可信　家庭更和諧

新冠肺炎疫情襲港9個月，有關疫情的資訊持續成為大多數家庭的熱門討論議題。香港大學李嘉誠醫學院公共衞生學院「賽馬會智家樂計劃」團隊早前就「新型冠狀病毒疫情下資訊分享與家庭幸福的關係」作出研究，結果發現有77%受訪者經常於家庭聊天群組中收到或發送新冠肺炎資訊，另外逾七成受訪者在即時通訊軟件上轉發相關資訊前給家人前，會經常查核內容是否可信。 研究團隊表示，當受訪者經常查核轉發內容是否可信時，他們的受訪者家庭和諧、家庭快樂、及家庭溝通質素會比其他受訪者為高。

林大慶教授表示，若家人透過電子通訊群組取得過多未經證實的疫情或其他健康資訊，有機會令群組溝通內容充斥過多沉重負面的消息及負能量。 (公關提供)

研究團隊在今年5月下旬透過問卷調查在網上成功訪問4,914人，發現77.8%受訪者經常於家庭聊天群組中收到或發送的內容乃新冠肺炎資訊，比起談及日常生活事(57.5%)的百分比更高。而受訪者最不經常於家庭聊天群組中收到或發送的內容乃讚賞 (8.3%)。

在有透過即時通訊發送有關新冠肺炎資訊的分組分析中，在疫情嚴重時，65%受訪者經常透過即時通訊轉發新冠肺炎資訊給家人。72.5%受訪者在即時通訊軟件上轉發相關資訊前給家人前，會經常查核內容是否可信。

王文炳博士指出，在「疫」境下宜多向家庭成員發送積極、正面的資訊，並透過群組傳遞輕鬆趣事。 (公關提供)

港大醫學院公共衞生學院社會醫學講座教授兼羅旭龢基金教授（公共衞生學）林大慶教授表示，若家人透過電子通訊群組取得過多未經證實的疫情或其他健康資訊，有機會令群組溝通內容充斥過多沉重負面的消息及負能量，建議市民在轉發前宜先核實其真偽。

港大醫學院護理學院副教授王文炳博士指出，在「疫」境下宜多向家庭成員發送積極、正面的資訊，並透過群組傳遞輕鬆趣事；多以電子形式表現對家人的關懷和鼓勵亦有助改善家庭溝通質素、家庭和諧及快樂度。

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