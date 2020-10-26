大東山逼滿芒草「朝聖」打卡遊人　義工登頂執拾山野垃圾

重陽節加秋高氣爽的天氣，不少市民都上山郊遊。今日（26日）是三天長假期最後一日，近年因芒草而紅的大東北，不少人亦為「朝聖」打卡而來，但除了上山的首段有「塞車」情況外，未見特別「爆棚」。過去曾經有人為打卡破壞芒草，但今日遊人都守規矩沒有採摘芒草。另外，有人自發清理山上垃圾，亦見到遊人有主動帶走自己的垃圾，山上衞生情況良好。

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踏入秋冬大東山的芒草金黃耀目，成為市民近年新的行山熱點。今日不少人逐長假最後一日上山打卡，伯公坳起點人頭湧湧，由於上山路窄，故人龍一度「塞車」。加上早上天氣較為悶熱，有遊人每行10分鐘便要在山路兩旁休息。

有一家三口一同上山，小朋友因為較為年幼，要由爸爸背起來。李先生透露，由於疫情影響不能外遊，故每逢假日都會行山當遊行。他又笑言已經習慣背着小朋友上山，曾經到過龍脊等熱點，當作鍛練身體。

芒草遍野，不少人停下拍照打卡。（歐嘉樂攝）

上到山腰，芒草遍野，不少人停下拍照打卡。過去曾經有人為打卡，摘去芒草破壞自然環境，但今日不少人都有乖乖守秩序，一個跟一個排隊打卡，也沒有摘去芒草。

受朋友推薦來到大東山的李先生表示，覺得今日「旺過旺角」，但認為環境是優美，加上天氣清涼，明白為何這麼多人上來打卡。他相信大東北範圍大，不擔心除口罩有感染風險。

有人帶備長夾上山撿垃圾。（歐嘉樂攝）

另外，過去曾有遊人在山頭遺下垃圾引起公憤，今日遊人在山頭進食後有自行帶走垃圾，也有人帶備長夾撿垃圾，未見有口罩或垃圾在山上堆積，衞生良好。