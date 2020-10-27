明日大嶼｜大嶼山上空現「堅守大嶼」滑翔傘　綠色和平籲撤回計劃

涉約5.5億元的「明日大嶼」中部水域人工島填海前期研究撥款，在2019/20年年度已經提交立法會財委會審議，但在會期結束前仍未能審議。直至立法會在10月復會，再度審議該撥款申請。 綠色和平於9月30日發起行動，兩位飛行員用印有「堅守大嶼」字樣的滑翔傘，從南大嶼山東面飛行場，滑翔至上長沙泳灘，促請政府立即撤回造價超過6,240億元的「明日大嶼」填海工程。

綠色和平發起行動，兩位飛行員用印有「堅守大嶼」字樣的滑翔傘，從南大嶼山東面飛行場，飛行至上長沙泳灘。（綠色和平提供）

綠色和平資深項目主任連佩怡批評，疫情重挫香港經濟，但政府仍打算如期推行「明日大嶼」填海工程，故希望利用滑翔傘，把市民「守護大嶼」的訴求帶到上空，要求政府勿再無視填海工程對環境及公共財政所做成破壞，「立即撤回『明日大嶼』，為下一代保留這片青山綠水。 」

應先發展棕地

綠色和平重申，去年曾發佈填海水域的生態調查初步觀察，反駁政府「中部水域生態敏感度相對低」的說法；9月亦聯同經濟學者關焯照發佈《明日大嶼對香港財政的影響分析》報告，指出香港公共財政正在面臨疫情持續、人口老化等外憂內患，政府若強推「明日大嶼」，恐於11年內便耗盡財政儲備。

綠色和平強調，與「明日大嶼」填海工程相比，發展棕地更具成本效益。根據綠色和平早前調查，棕地造地的成本只需約333億元，保守估計已可興建與填海相若的單位數目，即至少可提供13萬9千個單位。

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