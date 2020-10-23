交椅洲附近被申作「海洋功能保留區」禁填海　位置與明日大嶼重疊

政府提出的明日大嶼計劃，建議在中部水域交椅洲和喜靈洲附近分階段填海，建造合共約1,700公頃的多個人工島，造價可能逾6000億元史上最貴，引來社會爭議。

有人近日向城規會提交申請，申請將交椅洲附近的位置，改劃成「海洋功能保留區」 地帶，表明保留海洋基本功能供公眾所用，並不得進行任何填海等發展。資料顯示，申請地點與明日大嶼的選址有重疊。