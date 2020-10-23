交椅洲附近被申作「海洋功能保留區」禁填海　位置與明日大嶼重疊

撰文：王潔恩
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政府提出的明日大嶼計劃，建議在中部水域交椅洲和喜靈洲附近分階段填海，建造合共約1,700公頃的多個人工島，造價可能逾6000億元史上最貴，引來社會爭議。
有人近日向城規會提交申請，申請將交椅洲附近的位置，改劃成「海洋功能保留區」 地帶，表明保留海洋基本功能供公眾所用，並不得進行任何填海等發展。資料顯示，申請地點與明日大嶼的選址有重疊。
「明日大嶼」建議在中部水域交椅洲和喜靈洲附近分階段填海，建造合共約1,700公頃的多個人工島。（資料圖片／歐嘉樂攝）
根據申請文件資料，申請涉及範圍面積約328萬平方米，位於大嶼山竹篙灣地段第４號及第６號，涵蓋小交椅洲，並在交椅洲附近一帶，現時屬於「其他指定用途」註明「貨櫃碼頭」，以及「其他指定用途」註明「貨櫃後勤用地」及 「休憩用地」地帶，大部份位置屬於海洋。
申請人提出，希望將有關位置，改劃為「其他指定用途」註明「海洋功能保留區」地帶。
申請文件︰將不得填海
根據申請文件，改劃成功後，會保留海洋基本功能讓公眾所用，包括船隻航行、捕魚、海上駕駛、康樂活動，及海洋生態等社會科學或自然科學研究。該區將不得進行填海造陸，或大規模永久覆蓋海面的發展，同時亦不得進行海洋資源的開採、挖掘或海床地貌的破壞。
↓明日大嶼計劃概況↓