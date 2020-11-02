新冠肺炎｜資助出售單位「還息不還本安排」　將延長多6個月

新冥肺炎疫情使經濟受累，房委會表示，為緩解資助出售單位業主的現金流轉問題及降低拖欠按揭還款的機會，向資助出售單位的按揭人提供「還息不還本安排」的限時措施將延長6個月，延期償還本金期可最遲於2021年6月30日開始。 「還息不還本」安排適用於資助出售單位計劃，當中包括居屋、私人機構參建居屋計劃、可租可買計劃、租者置其屋計劃和綠置居的一手市場及第二巿場計劃。

房委會表示，容許資助出售單位計劃延期償還本金的限時措施，會延長多6個月。（張浩維攝）

根據現行限時措施，房委會在本年4月已向參與財務機構發出信件，同意可以向資助出售單位的按揭人提供「還息不還本」安排，延期償還本金最多12個月，而按揭貸款的還款期亦可同步獲得延長最多12個月，延期償還本金期可最遲於2020年12月31日開始。

房委會今日向參與財務機構發出信件，確認並同意將現有的限時安排，延長多6個月。

可延至2021年6月30日才開始還本金

房委會發言人說，若干參與財務機構早前透過香港銀行公會，要求房委會將現有的限時安排延長6個月，直至2021年6月30日，以幫助有短期周轉問題的資助出售單位按揭人渡過疫情下困境。



房委會說，考慮到疫情持續影響香港經濟，為緩解資助出售單位業主的現金流轉問題及降低拖欠按揭還款的機會，房委會今天確認及同意將現有的限時安排延長。

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