鏗鏘集編導被捕｜工會指記者需以身犯險查核是荒謬　斥警報復味濃

曾就去年元朗7.21事件製作兩集《鏗鏘集》專題報道的香港電台電視部編導蔡玉玲，昨（3日）被警方拘捕。案件涉及做車牌查冊時涉嫌虛假陳述，取得有關車主的個人資料後用於不符合聲明所指用途，違反《道路交通條例》第111（3）條，引起廣大關注。 港台節目製作人員工會主席趙善恩今（4日）早在商台節目表示，記者查冊及查車牌做偵查報道很平常，「往後需以身犯險才做到基本查核，非常荒謬、無道理」。她又稱，從前警方處理此類案件只會用傳票，形容這次上門拘捕是「殺雞用牛刀」、「報復味道濃」。 中文大學新聞與傳播學院院長李立峯認為，政府應修改現在的制度，讓記者調查有關資料，否則會對新聞機構構成非常大不便和擔憂，影響報道自由。

香港電台節目製作人員工會前主席蔡玉玲11月4日被警方上門拘捕。（黃金棋攝）

記者往後需以身犯險才做到基本查核，非常荒謬

港台節目製作人員工會主席趙善恩稱，昨日聽聞蔡玉玲被捕的消息第一反應，是覺得警方「報復味道濃」，正全方位追尋行政上枝節，打擊及鉗制第四權。她說，記者查冊及查車牌做偵查報道很平常，核數師亦會透過同一系統調查。蔡玉玲取得個人資料非為個人利益，新聞自由及公眾利益應凌駕規章，是合理辯解。從前警方處理此類案件只會用傳票，這次上門拘捕是「殺雞用牛刀」，史無前例。工會將在財政上支援蔡玉玲，而蔡本身已有一名信賴的律師協助， 已進行相關法律程序。

運輸署將車牌查冊用途選項，「其他」變成「其他有關交通運輸的事宜」，造成法律陷阱。趙善恩表示，「記者往後需以身犯險才做到基本查核，非常荒謬、無道理」。她預計，傳媒會怕牽涉官司而自我審查，認為運輸署應修改現有的表格。

學者：非「亂起人底」，而是調查721片段的車牌號碼

中大新聞與傳播學院院長李立峯說，做調查新聞需查車牌及公司註冊，多年來被社會接受和理解，並行之有效，對於警方昨日的拘捕行動「好震驚」。他認為，警方行動很惹人懷疑，因蔡玉玲涉案報道與721事件有關，政府無理由不明白其爭議性。被問到如何平衡起底及私隱問題，李立峯稱，蔡玉玲並非「立亂起人底」，而是調查721片段的車牌號碼，原因涉及重大事件及公眾利益，沒有爭議性。

他認為政府應修改現在的制度，讓記者調查有關資料，否則「新聞會難做好多」，相信新聞機構調查事件前會衡量風險，構成非常大不便和擔憂，影響報道自由。