電費調整｜電費補貼今年完結　一文看清一般家庭明年實際加定減

中電及港燈昨日（10日）宣布，凍結明年電費，每度電分別維持在1.218元及1.264元。雖兩電明年凍結電費，惟住宅用戶實際所交的電費或仍會反彈。原因是政府由今年1月起分一年發放的2,000元電費補貼至12月完結，明年僅剩下每月50元的電費紓緩。 根據記者統計，原本今年每月用電量100度電的住戶，扣除補貼後毋須繳費，惟明年則最少仍要交10多元。

+ 2 + 2 + 2

立法會經濟發展事務委員會昨日（10日）召開特別會議，與兩間電力公司進行周年電費檢討。中電及港燈於會上宣布，會凍結明年電費。然而基本電費仍面對加幅，其中港燈將大幅增加6.9%、中電則增加1.6%，僅靠燃料費的下調來抵銷加幅，令明年電費可凍結。

2000元電費補貼今年底完結

然而政府由今年1月起向住宅用戶發放的共2,000元電費補貼，至今年12月31日完結，而未用的金額可以用以支付同一戶口帳單的電費。明年開始，住宅用戶只會獲發放每月50元、總共為3,000元的電費紓緩。因此市民實際所交的電費，或因補貼減少而要增加。

以一個每月用電量275度電的典型三人家庭計算，如屬中電客戶，今年一個月電費約為308元，在扣除電費補貼後，今年12月料只需繳付大概18元電費。即使明年凍結電費，惟因明年只剩下一個月50元的電費紓緩，該家庭明年料須支付258元電費。