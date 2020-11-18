美酒佳餚巡禮 廖碧兒品酒套裝開售 日本唎酒師教品「雪女神」

疫情之下，旅發局舉辦每年一度的「香港美酒佳餚巡禮」，今年改以「線上、線下」雙線進行。逾百酒商雲集網上酒窖，精選數百款佳釀以優惠價格供選擇。品酒大師班周六（21日）正式上綫，市民可免費網上收看，到時會有身為釀酒師的演員廖碧兒現身分享；日本SSI 認定唎酒師亦將教授品嚐最受日本OL喜愛的清酒「雪女神」。相關品酒套裝則於今日（18日）開售。

每年一度的「香港美酒佳餚巡禮」今年加添「線上」元素。（旅發局提供相片）

線上版的「香港美酒佳餚巡禮」踏入第二周，逾百酒商於網上打開酒窖，數百款精選美酒以優惠價格出售：

-一套7 支的君蒂莫斯卡托氣泡酒原價為2086元，現為968元；

-一套 12 支西班牙有機葡萄酒，原價為2880元，優惠價為1152元

-來自最罕有產地黎巴嫩戰區的葡萄酒Domaine Wardy Private Selection Shiraz-Merlot-Cab，售價400元；

-從波多黎各遠道來港的冧酒BACARDI OCHO，售價328元；

-來自日本全球限量500支的月桂冠金賞受賞酒純米大吟釀，活動售價3380元，限量6支；Caskells Mortlach 11年56.3%度單一麥芽威士忌，限量12支；售價為1250元。

演員廖碧兒將分享現今數碼時代經營酒業的新方向。（旅發局提供相片）

一連三周的網上大師班周六正式開班，身為釀酒師的演員廖碧兒，此次活動也推出自家品酒套裝， 將於下周六（28日）現身大師班教你品嘗預購的品酒套裝。擁有日本SSI 認定的唎酒師盧靜文亦於同日登場，教授品嚐日本清酒。3 支備受日本OL 熱捧、被譽為清酒界新寵兒的山形縣產「雪女神」，品酒套裝僅售200元。

擁有日本SSI 認定唎酒師資格的盧靜文將教授品嚐「雪女神」。（旅發局提供相片）

而來自新加坡的Brass Lion Gin 創始人許瑜倩將越洋與本地《酒.派》雜誌總編輯蕭乃新，品嘗GIN酒及示範以香港特色材料即席創作雞尾酒；本港佳釀白蘭樹下聯合始創人張寅傑及品牌大使陳智麟分享品牌故事及雞尾酒基本調製技巧。