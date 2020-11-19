錄逾20宗初步確診　紥鐵工慶生去Staycation　寶馬山花園主婦中招

本港新冠肺炎疫情反覆，最新新增12宗確診，當中8宗為輸入個案，有2宗源頭不明本地個案，並有超過20宗初步確診個案。 其中位於灣仔駱克道353號的Starlight Dance Club爆疫，目前已有一宗確診個案，另至少有五宗初步確診，該舞蹈室有2名導師亦有去上環的Heavenly dance教跳舞。 有初步確診個案包括一名73歲男子及其37歲家人，他們住山景邨景安樓，該名37歲男子是特殊學習需要人士，每日會陪同去扶康會良景成人訓練中心，中心需要關閉相關人士亦要檢疫。 此外，一名27歲紮鐵男工人亦初步確診，與家人同住何文田邨適文樓，在元朗鐵路外南站有地盤，一個小組有12人須送檢疫中心，同公司已有超過100人會安排做檢測。他於11月15日發病，發病前曾同幾位朋友去過香港遨凱酒店（Olympian Hong Kong Hotel）「staycation」慶祝生日，逗留至凌晨，同場至少有8人參與。

今日公布的本地源頭不明個案#5487為75歲女商人，住司徒拔道威利閣，公司位於中環擺花街1號廣場。她於11月14日下午3時至5時，去過位於灣仔駱克道353號的Starlight Dance Club，該處所有4000多呎，當日設有現場奏樂，但未知是上午還是下午舉辦，每檯分2人至4人，由於須購票入場，正追查會否相關名單，確實人數須再確認。

此外，另有至少有5宗初步確診個案都曾在13日或14日左右去過該舞蹈室，相信涉及群組爆發。而該舞蹈室有2名導師去過上環的Heavenly dance教跳舞，張竹君呼籲去過Starlight dance club的人要聯絡當局接受檢測。

灣仔舞蹈室Starlight dance club爆疫，有一宗確診個案，另至少有五宗初步確診。（Starlight dance club facebook圖片）

其他初步確診個案，包括一名73歲男，與其37歲家人，居於山景邨景安樓，該37歲男子是特殊學習需要人士，每日會陪同去扶康會山景成人訓練中心，一齊在同一間房學習的學員與曾接觸的職員都要檢疫，而非同房訓練人士會派樽，該中心須暫停運作一段時間。

元朗紮鐵工人染疫 曾去香港遨凱酒店慶祝生日

另外，一名27歲紥鐵男工人亦初步確診，與家人同住何文田邨適文樓，在元朗鐵路外南站有地盤，一個小組有12人，會一齊換衫，全部須送檢疫中心。由於地盤多人，同公司已有超過100人，會安排做檢測。

該名紥鐵工於11月15日發病，他11月7日與幾位朋友去過香港遨凱酒店（Olympian Hong Kong Hotel）「staycation」慶祝生日，逗留至凌晨，初步知道同場至少有8人參與。

翠華花園保安與家人初步確診

此外，一名61歲女士與家人住沙田河畔花園，她在翠華花園C座任職保安，平時活動不太多，曾於15日與家人去沙田中央廣場的餐廳八月花用膳。其73歲同住家人，現時都初步陽性。

有初步確診個案是一名31歲外籍人士，住銅羅灣道，由1月留港至今，曾接觸2位朋友都已經初步確診，衞生防護中心正跟進。

▼11月16起收緊防疫措施▼

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再有的士司機染疫

而本港亦再有的士司機染疫，為一名日間的士司機，與家人住將軍澳寶林邨寶泰樓。另亦有2名家庭主婦初步確診，分別住旺角通菜街利民大廈、寶馬山花園一座，未見特別高危因素。