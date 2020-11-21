旅遊氣泡爆破｜壓毀業界最後一根稻草　縱橫遊：唯一機會都看不到

本港疫情惡化，原定明天（21日）開始的香港新加坡「旅遊氣泡」被兩地政府煞停，推行日期至少延遲兩星期。 縱橫遊執行董事袁振寧認為，政府在出發前叫停計劃，免卻旅客出發後須接受隔離檢疫的不滿，而按照約定，航空公司及大型酒店在疫情下多有退款安排，由於報名人數不多，相信不會對旅行社帶來重大財政危機。 但他直言，第二輪保就業計劃即將完結、旅遊氣泡延後，不少業界認為「唯一機會都看不到」，疫情反彈，本地團報名人數亦由每日數十人，急跌至個位數，故不排除有同業陸續因前境不明有意結業。

縱橫遊執行董事袁振寧。（資料圖片）

縱橫遊執行董事袁振寧直言，香港疫情反復，政府未公布延後前，已有報名旅客擔心出發後或因熔斷機制斷裂要檢疫14天，認為政府及時公布避免了顧客不滿。由於航空公司承諾向旅遊氣泡客提供免費退款服務，故相信是次延後對旅行社不會帶來額外財政負擔。

他透露，縱橫遊共有30多名客人已付費報名參與後日（23日）至12月底到新加坡的行程，合共涉款逾30萬元，現會安排人手聯絡客人及處理退換或換票服務，希望挽回顧客信心，待疫情平穩時再出發：「主要航班、大型酒店一般都有得退款或改期，交通票或小酒店則待查詢。」

延後打碎業界「唯一機會」

延後「旅遊氣泡」雖沒為旅行社帶來額外財政危機，卻打亂部署，袁振寧直言或會引發下一輪結業潮。他解釋，新加坡並非港人最熱門的三大旅遊地，疫情前本港每年約有30多萬人前往，疫情下業界預計最多數千人有意前往。

而港府宣布與新加坡推「旅遊氣泡」時，業界希望港星「旅遊氣泡」可成為範例，吸引市民目光後，再將模式擴至日本、泰國、馬來西亞或台灣等港人熱門旅遊地，惟現時連「唯一機會都看不到」。

本來幻想有個時間表，例如月底有機會漸漸恢復，但現在再停，部份或會認為看不到前境而希望止蝕，可能會想結業。 縱橫遊執行董事袁振寧

袁振寧說，本周確診個案開始回升，本地遊的報名人客大減。

確診數字回升，影響港人報本地遊的意欲。袁振寧說，疫情早前較平穩時，公司每日接到逾百宗涉及本地遊的查詢，報名人數可達數十人，惟本周確診個案開始回升，報名人客數目明顯減少，今日確診個案及初確診個案急升，他估計今天報名人數或只有單位數。

本地及海外旅遊雙重受創，加上第二輪保就業計劃即將完結，袁振寧預計或會有部分同業因為前境不明而決定結業止蝕，希望政府為業界提供特別支援，助大家渡過艱難時刻。