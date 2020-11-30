僅55間食肆申報換氣量達標　業界批誘因少：除非放寬食肆顧客人數

多名專家曾建議食肆應加強空氣流通，達致每小時最少能換氣6次。食物環境衞生署於10月中公布，推出餐飲處所換氣量自願申報計劃，讓食肆申報其處所通風系統每小時的換氣量達標，以便市民識別。 事隔一個多月，截至本月26日，僅55間食肆參加計劃，僅佔全港食肆0.35%，反應頗為冷淡。叙福樓集團主席及稻苗學會會長黃傑龍表示，計劃的誘因不足，對業界沒有足夠鼓勵性，建議政府增加誘因，譬如承諾已參與計劃的食肆毋須停業，或不會將有關食肆的限客措施收得太緊。 參與計劃的食肆須自費聘工程師檢驗以通過認證，香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，食環署未有向業界講解計劃詳情，而換氣技術檢驗費用的價格欠透明度，建議食環署給予合資格承建商名單和格價供參考。

政府專家顧問袁國勇及許樹昌三番四次促請食肆提高室內換氣次數，以減低病毒傳播風險，整體有助化解食肆爆疫停業的危機。然而，早前食環署推出計劃，為鼓勵食肆自願獲取「認證」，會把相關食肆名單放上網予市民參考，客觀效果是讓市民更放心光顧，惟業界反應冷淡。

要納入「認證」名單，食肆須符合的要求有兩類，一是換氣量足夠，二是購買空氣淨化設備。

第一，獲簽發的普通食肆、小食食肆、水上食肆及工廠食堂牌照的持牌人，可透過網上平台自願申報其持牌處所換氣量已達到每小時至少6次的建議的資料，並同時提交註冊專門承建商（通風系統工程類別）發出的證明書，資料經確認後會顯示於食環署網頁的持牌處所名單。

第二，尚未達到有關換氣量的餐飲處所，可安裝符合規格的空氣淨化設備，於處所加裝具備紫外線或結合高效顆粒空氣過濾技術（HEPA）的設備。餐飲處所自願申報有關安裝空氣淨化設備的資料亦會顯示於食環署網頁的持牌處所名單，供市民參考。

（香港01製圖）

計劃於12月31日截止，惟由上月中推出計劃截至本月26日，一個月多來全港僅55間食肆參加計劃。據食環署網站資料，截至去年底，按當時持相關牌照的食肆有接近1.6萬間計劃，參與計劃的食肆僅佔全港食肆數目的0.35%。惟未知今年受疫情影響有多少食肆已結業，參與比例或略低估。

黃傑龍：政府需增加誘因 如承諾不將限客措施收得太緊

叙福樓集團主席及稻苗學會會長黃傑龍表示，他主要經營的燒肉店「牛角」和火鍋店「牛涮鍋」等，按法定要求，每小時換氣率分別為20和15，遠高於計劃要求的6次；至於他經營的中式酒樓和飯店，則已安裝空氣清新機。早前香港大學微生物科講座教授袁國勇亦曾到叙福樓集團旗下食肆視察，討論執枱專員、換氣率等問題。

黃傑龍早前就此自願申報計劃，找了數間通風系統工程公司報價，檢查及提供相關資料證明書的價格約為2,000元。雖然旗下食肆技術上可達標，惟黃傑龍最終沒有參與計劃，直言「無乜需要」。他認為計劃的誘因不足，對業界沒有足夠鼓勵性，預料計劃將一如以往的自願措施，最終僅一至兩成食肆參加。他指出，倘政府能增加誘因，譬如承諾在疫情大爆發時，不要求參與計劃的食肆停業，或不將限客、限時措施收得太緊，相信有效吸引業界參與。

林瑞華：除非安裝空氣清新機後 允恢復正常顧客人數

香港中小企食店聯盟召集人林瑞華說，面積較小的食肆未必有空間加裝更多冷氣和空氣清新機，可能只能加購座地風扇，未必能做到每小時6次通風。他稱，若更換整個鮮風抽氣系統，費用動輒高達數十萬元；增購空氣淨化機也要花費至少數千元，對中小型食肆的負擔沉重。他又指，政府無向業界提供任何誘因或資助，質疑其推出計劃只為「交差」，直言「諗唔到食肆有咩原因要做」，除非安裝後可恢復正常顧客人數。

▼11月26起收緊防疫措施▼

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黃家和倡政府承擔通風系統工程檢驗費用

香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，食環署未有向業界講解計劃詳情，業界不清楚哪些承建商會接有關項目，容易「摸門釘」。他又說，空氣淨化設備和測檢費用的價格欠透明度，業界不清楚如何為之合理的費用，建議食環署給予合資格承建商名單和格價供參考。黃家和亦認為，計劃的誘因不足，希望政府能承擔通風系統工程公司的測檢費用，讓更多食肆願意加購設備。

黃傑龍則說，持牌食肆需每年找通風系統工程檢查作續牌，笑稱「話唔清楚只係無心機搵啫，咪就係因為誘因唔夠。」

食環署回覆稱，已發信給餐飲處所的持牌人介紹計劃，持牌人若對該計劃有任何查詢，可致電與該署分區環境衞生辦事處職員聯絡。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，大部分食肆做足很多防疫措施，認同值得先放寬。（）

▼酒吧停業前營業情況▼

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