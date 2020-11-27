通識科｜楊潤雄︰課程改變宗旨無變　冀可讓學生選修其他科目

特首林鄭月娥日前發表《施政報告》，指要糾正通識科「被異化」問題。教育局局長楊潤雄昨（26日）宣布，雖決定將通識科維持必修必考，但科目將會改名，而公開試評級安排，亦會改為只分合格或不合格。 楊潤雄今日（27日）強調，通識課程一直都是希望培養正面態度及價值觀，包括國民身份認同等，新科目宗旨沒有改變。他又解釋公布的改革與學校課程檢討專責小組建議不同是很正常，局方亦要考慮考慮教育政策走向、社會意見等。他又指，通識科時數減少後，希望學生可讓學生選修其他科目，例如創新科技。

▼施政報告2020八大重點▼

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楊潤雄今日出席港台節目《千禧年代》時表示，學校課程檢討專責小組今年9月曾就通識科改革提交報告，當中建議通識維持必修必考、內容要刪減、學習概念要理清、教材要審核等，而局方的公布的課程改動與專責小組意見大致相同。

冀釋放更多空間讓學生選修其他科目 如創新科技

不同的是專責小組建議維持分級，但局方認為毋須有詳細等級評核學生能力，只需知道達標與否就足夠。他又指，有關改變是希望釋放更多空間讓學生選修其他科目，例如創新科技，亦有更多機會讓學生做其他學習。楊潤雄強調，今日改動是基於學生利益，明白社會有反對或同意聲音，而局方一直以來掌握意見。

楊潤雄又指，新科目宗旨沒有改變，均希望培養學生對社會及世界議題有多角度思考，亦有回應專責小組指課程太空泛。被問到局方決定與專責小組建議不同，他回應指小組以專業角度提交意見，局方考慮未來教育政策走向、社會意見、對學生的要求，例如國民身份認同的價值觀教育亦很重要，「教育局同專家小組意見有不同都好正常」。