周梓樂死因｜周出事前不久　曾有私家車及單車駛過停車場

科大生周梓樂死因研訊今（2日）踏入第13日，法庭繼續播放停車場及附近一帶的閉路電視片段，可見梓樂被發現出事之前約20分鐘，曾有人在下層拉出消防喉。另外，在凌晨約1時，曾有一輛白色私家車駛上三樓，另有一黑衣男子騎單車上三樓，同一分鐘又返回二樓。法庭明日將會審視停車場照片了解環境，亦可能會傳其他處理證物的警員，講述梓樂當晚的通訊記錄。

死者周梓樂（終年22歲）去年11月4日凌晨警民衝突期間，被發現倒臥尚德停車場A場二樓低層平台，延至同月8日不治。

周最後現身為凌晨1時1分

負責翻查錄影的東九龍總區重案組偵緝警員魏冠傑昨日提及，梓樂最後一次被拍到的身影，為1時1分39秒，沿停車場二樓斜路步行至三樓，而二樓畫面8秒後出現閃光，他認為那是梓樂墮樓時身驅反射光線所致。

停車場拍到周梓樂的情況。(詳看下圖)

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事發前約20分鐘有人拉出消防喉

法庭今繼續播錄影，可見梓樂被發現倒臥平台之前大約廿分鐘內，曾有人在二樓平台拉出消防喉，之後有數人行近觸摸牆身的喉管。此外，片段顯示凌晨約1時，有一輛白色私家車駛上三樓，另有一黑衣男子騎單車上三樓，同一分鐘又返回二樓。

案件編號：CCDI-932/2019(DK)

證人供述當晚事發經過。(詳看下圖)