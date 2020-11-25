張祺忠涉殺妻｜官籲陪審團不要受同情心影響　須考慮張的精神狀態

香港大學副教授張祺忠涉殺妻案，控辯雙方昨完成結案陳詞，法官彭寶琴今 (25日) 開始引導陪審團，指辯方不爭議張在案發當日非法殺死其妻，因此本案的主要爭議點，落在張是否被激怒或精神失常的情況下殺死其妻。如果陪審團認同的辯方說法，即張在啞忍妻子多年的家庭暴力下，變得精神失常，或者在案發當日受到妻子責難，加上多年來忍受的侮辱，令他在盛怒中失去控制而殺妻，則應判處張誤殺罪名成立；若認為張是在清醒的狀態下勒死妻子，則應判處張謀殺罪成。彭官明日會繼續引導陪審團。

被告張祺忠，56歲。控罪指他於約2018年8月17日，在香港謀殺妻子陳慧文(53歲)。張否認謀殺罪，但承認誤殺罪，不獲控方接納。

官提陪審團不要受同情心影響

法官彭寶琴先就各項法律原則向陪審團作簡介，又提醒陪審團，控辯雙方的說法也許有所異同，例如控方稱本案是一宗冷血的謀殺案，辯方則形容張是個憂傷、長年飽受抑鬱症的人，但陪審團只可以根據庭上的證供判斷，不能被同情心而影響。

控方需證張有傷害妻子的意圖

彭官續稱，張於庭上自辯時已承認非法殺死其妻子，辯方也不爭議張曾襲擊其妻，本案的爭議點主要在張是否在被激怒，或精神不正常的情況下殺妻。彭官又補充指，控方只需要證明張在犯案時有傷害妻子的意圖，而張殺妻前是否有長期計劃，和犯案後有否感到後悔等，均不是本案的關鍵。

案發經過。(詳見下圖)

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除當晚爭執 亦要考慮張長年被罵

彭官引述案情指，陪審團在考慮張是否被激怒而殺妻時，除了考慮案發當日張責怪妻子趕走女兒，妻反責怪張「無用」，又指張倒來的橙汁變味，將張踢落床等，亦需要考慮張長年累月忍受被妻子責罵，包括怪責他「仆街」、無法晉升、「靠你楂兜都得啦」等，會否令他在案發當時被激怒至失去自我控制而殺死妻子。

若認為張非失去自控須裁定謀殺

彭官續指，如果他們認同案發當晚張確有可能因被激怒而失控殺妻，而一個與張背景相約的正常人，也會做出同樣的事情的話，陪審團則應判張誤殺罪成；反之，如果陪審團認為張並非在失去自控的情況下殺人，則應判張謀殺罪成。

是否精神失常下無法自制

彭官再指，陪審團也需要考慮張是否因精神受嚴重損害，在神經失常下無法控制自己行動而殺死妻子。彭官引述到庭作供的兩名專家，指張確受情緒病困擾，但彭官強調，陪審團仍需要考慮該些情緒病，是否基於長年累月受妻子的責罵而產生，並需就該些情緒問題的嚴重性作裁決。如果陪審團認為張情緒病的病情，會令他在案發當日失去自控而殺妻，則應判處他誤殺罪成。

彭官明日將繼續引導陪審團，預計最快明日陪審團將退庭商議裁決。

案件編號：HCCC 292/2019