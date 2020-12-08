確診食肆｜增13間　中環IFC佔2間　曾有廚師染疫「無二」再上榜

新冠肺炎第四波疫情嚴峻，衞生署今日（8日）公布新增100宗確診個案。衞生署晚上公布最新的確診者潛伏期行蹤表，新增13間食肆，中環國際金融中心IFC再有2間食肆上榜，包括日本餐廳「無二」，是該餐廳繼10月有廚師確診後，再度上榜。

光顧無二女子居愉景灣觀星樓 曾到訪另一食肆星月樓

根據最新的確診者潛伏期行蹤表，國際金融中心商場IFC繼日前利苑酒家上榜後，再有2間食肆曾有確診者到訪，分別為日本餐廳「無二」及擁海景西餐廳「Isola Bar & Grill」。到訪「無二」的確診者為一名36歲女子（個案編號：6279），她於11月27日發病，11月30日確診。她居於愉景灣觀星樓，報告日期或最後到訪日期為11月27日。翻查紀錄，她亦曾到訪上環龍記大廈星月樓。

「無二」一名任職廚師的33歲男子於10月確診，當時衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，該廚師患者工作崗位煮要負責熟食，毋須要面對客人「切魚生」，估計食客感染風險機會不高。不過當時餐廳內13位同事需要檢疫。

張敬軒歌迷光顧Isola Bar & Grill及利苑

至於「Isola Bar & Grill」的到訪確診者為一名23歲女子（個案編號：6539），她在11月30日開始發病，居於旺角Skypark，為曾觀看張敬軒演唱會的其中一人。她的報告日期或最後到訪日期為11月29日，而於周一更新的列表中，她亦報稱於同日到訪國際金融中心商場的利苑酒家。

此外，於旺角新世紀廣場、美心旗下的「URBAN Cafe Commune」，有一名33歲確診女子（個案編號：6542）報稱於11月29日到訪。她於12月1日發病，12月3日確診，同樣為曾觀看張敬軒演唱會的其中一人。而離島亦有食肆上榜，愉景灣D'Deck地下的「Pascucci」有確診者報稱於11月30日到訪，到訪的確診者為從德國抵港的一名54歲男子，居於愉景灣海堤居16座，於12月2日確診。

▼近14日確診者居所及行蹤▼

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1歲男童曾訪東華三院蕭旺李滿福幼兒園

而確診者行蹤方面，一名今日確診的1歲男童（個案編號：7074 )曾到訪南區東華三院蕭旺李滿福幼兒園，報告日期為12月4日。他居於香港仔雙喜大廈。而港鐵葵芳站亦曾有確診者於12月 6日到訪。

▼港府公布收緊防疫措施（12月8日公布）▼

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▼政府收緊防疫措施▼