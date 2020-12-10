消息：有線主播親友確診須檢疫隔離　其他主播上鏡急戴口罩

本港新冠肺炎疫情持續，消息指，有線電視新聞部一名女主播的親友確診，女主播需要進入檢疫中心接受檢疫，有線新聞部發出指引，指示主播需要佩戴口罩上鏡報道新聞。 有線電視回覆《香港01》查詢證實，新聞部有員工親友初步確診新冠肺炎，相關員工會安排送往檢疫。為安全起見，所有主播出鏡時都會佩戴口罩。

消息指，有線新聞部主播關善茹被安排入檢疫中心檢疫。

據了解，有線新聞部女主播關善茹的親人確診新冠肺炎，關被列為密切接觸者，需要送往檢疫中心接受檢疫。消息指，有線新聞部因應情況，其他主播上鏡報道新聞期間，均需要佩戴口罩。

有線電視回覆查詢時證實，新聞部有員工親友初步確診新冠肺炎，相關員工會安排送往檢疫。為安全起見，所有主播出鏡時都會佩戴口罩。新聞台亦已立即清潔及消毒所有新聞部的錄影廠及公眾地方，以保障同事安全。新聞部運作一切如常，不受影響，並會密切留意各同事的健康狀況。

邱達昌夫婦已出院

有線電視補充，為減低辦公室傳播風險， 身體不適員工毋須上班工作；因應工作需要而回辦公室輪班工作之員工，工作時間將作彈性安排，呼籲員工避免於繁忙時間使用公共運輸交通；各後勤部門員工因應部門主管安排及工作需要可在家工作」。

有線新聞過往曾經出現確診個案，有線電視老闆、遠東發展有限公司執行董事主席兼行政總裁邱達昌（個案編號5755）上月底確診，他於本月初已經出院。一名26歲工程部人員（個案編號5336）10月底曾與女友人到梅窩銀礦灣海景度假樂園酒店Staycation，女友人之後確診，他亦與11月初確診。今年8月，一名負責樓盤節目的實習女記者、一名攝影師及一名外判司機先後確診，他們曾一起除口罩吃飯。