DSE 2020│中文閱讀卷範文掌握不理想　作文堆砌例子掉亂蘇軾李白

2020年中學文憑試（DSE）《試題專輯》今日（4日）出版。其中在中文科卷一閱讀卷，考試報告指甲部的表現差異很大，個別考生錯漏誤記，反映在俗稱範文的指定篇章研習和掌握不理想。今年考卷中，普遍而明顯出現審題能力不足，字體潦草、錯別字等情況仍然常見，但放棄作答或空白卷情況不多。 寫作卷方面，報告指有不少考生在第二題「微笑以對」引用範文內容，惟部分人論證不足甚至曲解篇章，例如引用《廉頗藺相如列傳》（ 節錄），稱「藺相如微笑以對廉頗，無視藺相如先國之急的胸襟。」報告亦稱，部分論說文出現堆砌例子情況，引用經典作品時誤將蘇軾、歐陽修當作李白、杜甫。

2020年中學文憑試《試題專輯》指，今年中文科閱讀卷甲部的表現差異很大，個別考生錯漏誤記，反映在俗稱範文的指定篇章研習和掌握不理想。

今年文憑試中文科閱讀卷甲部範文包括：《岳陽樓記》、《出師表》、《師說》、《登樓》、《論君子》、《廉頗藺相如列傳》。乙部課外篇章考材方面，文章分別為台灣作家利格拉樂．阿烏的《夢中的父親》，以及明朝散文家方孝孺的《試筆說》。

報告：今年難度與往年相若 惟考生差異大

考試報告表示，今年甲部的難度與往年相若，但與往年情況相似，考生在甲部的表現差異很大，部分考生對有關篇章的理解較差，即使較淺易的考題，亦未能取得分數。個別題目如「抱薪救火」說明的道理和默寫詩句，考生多錯漏誤記，反映在12篇指定篇章的研習和掌握不理想。

審題能力不足 「啟發」、「建議」卻原文抄錄

報告形容，今年考卷較普遍而明顯的問題是審題能力不足，例如題目要求就「啟發」、「建議」作答，部分考生只重複原文或直接抄錄，顯得答非所問。其他問題如字體潦草、錯別字多等仍然常見，惟放棄作答或空白卷情況不多。

考試報告數據顯示，今年中文寫作卷以第二題「微笑以對」的選題率最高，佔六成。（資料圖片）

今年寫作卷設三題，考生須選答一題，題目包括：要求考生以「嚴以律己，寬以待人」描述有這美德的人物的言行；以「微笑以對」為題作文；或以「送禮之我見」為題作文。報告數據顯示，以第二題「微笑以對」的選題率最高，佔六成，其次為第一題佔29%，第三題佔11%。

「微笑以對」選題率最高 卻曲解篇章

考試報告指，「微笑以對」的選題率最高，或與文題直白、寫作空間較大有關。報告指，有不少考生援引範文內容，例如《逍遙遊》、《岳陽樓記》及《廉頗藺相如列傳》（節錄）等。惟報告形容，考生出現論證不足甚至曲解篇章的情況，例如稱「藺相如微笑以對廉頗，無視藺相如先國之急的胸襟。」

整體而言，報告認為今年考生在活用經典篇章方面稍有進步，能自然融入文章，但仍有小部分考生濫用，甚至背誦一整段篇章內容，有堆砌之嫌。引用過程中，有考生曲解語句意思，或斷章取義。

綜觀今年的考生表現，報告認為考生須注意四方面問題：準確審題、深思立意、穩妥取材及具體闡述。

綜觀今年的考生表現，報告認為考生須注意四方面問題：準確審題、深思立意、穩妥取材及具體闡述。報告指部分論說文舉例不當，推論過於簡略。有考生引用蘇軾的《定風波》、《岳陽樓記》的謄子京或歐陽修說明豁達的人生態度，但有些考生誤將蘇軾、歐陽修當作李白、杜甫，例子雖然恰當，但資料有誤。

報告指網絡媒體「看讀」取代「閱讀」 影響考生

報告形容現今網絡媒體快速普及，圖像資訊越趨泛濫，不少人以「看讀」取代傳統的「閱讀」接收訊息。報告認為：「雖然『看讀』方便掌握概況或結果，但文字角色的淡褪也使我們忽略各方面的細節。不少考生的文章只能寫出事物的模糊印象，不能刻劃具體的內涵。」

受到疫情影響，文憑試中英文兩科取消口試卷，並重新調整各卷分數百分比。英文科校本評核（SBA）分數比重，由原本佔全卷15%，大幅調高至25%。考評局指，本年英文科SBA平均分合符預期的學校佔79.2%，對比過去數年有輕微下跌；評分高於預期的學校佔12.4%；評分低於預期的佔8.4%。

英文科SBA包含口試評核，在個人短講部分，考評局指出，有不少考生講稿的內容主要直接由其他資料抄寫，在未有完全理解內文下直接讀出講辭，以致經常錯讀生字及錯用語調，令人難以理解考生表達的意思。至於小組討論則整體表現令人滿意，即使英語能力較弱的考生亦有努力參與發言。

中文科SBA方面，今年沒有出現嚴重抄襲個案，數據顯示本年的平均分符合預期範圍的學校約佔七成，略低及略高於預期的學校分別佔11.3%及11.6%。