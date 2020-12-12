新冠肺炎・12.12｜增69確診19宗無源頭　增一機場警區領犬員中招

第四波新冠肺炎疫情持續，截至今日（12日）凌晨，單日新增69宗確診，其中5宗輸入，64宗本地個案中19宗源頭不明；80多宗初步確診。 東涌東頭邨貴東樓4個單位有7宗確診，當局將派樽檢測。

【23:19】衞生署回覆， 由12月15日起，所有於香港國際機場抵港的人士，均須於衞生署設於機場內的臨時樣本採集中心，由衞生署承辦商(Sunrise Diagnostic Centre Limited )安排受過相關醫護訓練的人員採集「咽喉和鼻腔合併拭子樣本」，以接受2019冠狀病毒病核酸檢測。相關拭子樣本將會送到衞生署公共衞生化驗服務處作檢測。

翻查資料，Sunrise Diagnostic Centre Limited即是華昇診斷中心。

【20:39】特首林鄭月娥昨天（11日）公布，將會有兩款疫苗於明年首季內抵港，其中一款是輝瑞、BioNTech及復星醫藥的mRNA疫苗。不過，昨晚政府的新聞稿又指該款疫苗由復星與BioNTech合作研發，輝瑞只是香港以外地區的合作夥伴，不少市民質疑是否代表該款疫苗實際上由內地企業復星醫藥生產。



復星醫藥今天（12日）回覆，指即將供港的疫苗由BioNTech在歐洲生産，直接運抵香港。記者向食物及衞生局查詢，正待回覆。



市民關注mRNA疫苗需存放於攝氏零下70度的環境，如何可以運送到港？有藥劑師指，只要用乾冰封存mRNA疫苗，最多可以在飛機等常溫環境存放15天。復星醫藥也稱，疫苗會放置在一個可控制溫度及具全球定位系統（GPS）功能的溫度感應器冷藏運輸裝置，利用乾冰來維持攝氏零下70度。

相關新聞：復星醫藥：供港新冠疫苗產自歐洲 藥劑師：乾冰保存可放飛機15天

【20:12】繼早前五名駐守機場警區的警務人員確診或初步確診後，另一名與他們沒有緊密接觸的人員亦初步確診。該名53歲男警署警長為警犬隊的領犬員，駐守機場警區，該警區累計6人染疫。

相關新聞：再有一駐機場警區男領犬員初步確診 機場累計6警染疫

新冠肺炎｜英航周二倫敦飛香港航班四人確診 今起停飛至25日

【18:00】英國航空由英國倫敦飛抵香港的航班（BA027）在本周二有四人確診新冠肺炎。政府公布，英航營運的客機在今日（12日）至25日期間禁止從英國倫敦飛往香港。

新冠肺炎｜今增69宗確診 張竹君：初確逾80宗 明確診數不一定低

新冠肺炎｜87歲男死後於殮房確診 生前曾到新光宴會廳飲茶

廣華醫院隔離病房女護士初步陽性 中建大廈李建弘醫生確診

▼東涌東頭邨貴東樓▼

【16:40】醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生：

一名97歲女病人，昨在家昏迷，傍晚6時由救護車送往瑪麗醫院急救後，恩恤病人女兒探望15分鐘，病人之後確診，情況惡化今日凌晨離世。

一名廣華醫院支援服務員工，12月10清潔過確診病格，有戴手套、保護衣，但無戴合適呼吸器，要接受隔離。無病人受影響。

廣華醫院隔離病房女護士，發燒咳去急症室求診，呈初步陽性，情況穩定。12月7至9日休假，12月11號最後上班。日常工作包括護理確診病人，工作期間有保護衣，仍進行接觸追蹤，護士潛伏期有同家人朋友食飯，未肯定是院內或外感染。院方安排病房員工做檢測，病房、更衣、茶水間消毒。一名女護士同事用餐時曾無戴口罩短暫傾談列為密切接觸者。

▼港府公布收緊防疫措施（12月8日公布）▼

+ 8 + 8 + 8

【16:30】衞生防護中心傳染病處主任張竹君：截至今日（12日）凌晨，單日新增69宗確診，其中5宗輸入、64宗本地，19宗源頭不明，4宗跳舞群組、1宗日出康城群組、2宗亞博館同事、1宗藍田隧道相關，37宗與其他確診者相關。

1名確診者是北角炮台山電氣道183號友邦廣場，馮明杰醫生診所的護士。家人已確診，護士12月8日最後返工，單日感到不適，診所有人要檢疫，會通知病人檢測。

東涌東頭邨貴東樓4個單位有7宗確診，其中3個單位與跳舞群組、日出康城群組及工作地方感染有關，另外1單位不相關，當局將派樽檢測。

一宗在富山殮房確診。編號7384是87歲老人家，12月2日早上起身不清醒，當場死亡，救護直接送入殮房。他家人當日開始咳，隔日求醫後確診，當局聯絡富山殮房，檢測死者都是陽性。死者及家人曾去爆發感染的新光宴會廳飲茶。

▼食肆6時後禁堂食 12月10日起生效 為期兩周▼

+ 2 + 2 + 2

【16:03】政府今日（12日）宣布，第二輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測即將展開。食物及衞生局局長昨日按《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章）第10（1）條發出「強制檢測公告」，規定由安老院、殘疾人士院舍、護養院以及附設於安老院或殘疾人士院舍的處所的日間服務單位僱用並在2020年12月29日至2021年1月4日期間值勤，或透過與院舍或上述單位訂立的外聘服務合約在該期間向住客或使用者提供服務的人士（包括全職、兼職及替假員工），須於2020年12月15日至28日期間，按照公告指明的規定及程序，進行關於2019冠狀病毒病的聚合酶連鎖反應核酸檢測（指明檢測），而有關檢測樣本必須是非自行採集的鼻腔和咽喉合併拭子樣本。

【15:24】消息稱，今日新增大概70宗確診個案。

【15:01】政府將在全港再增設五間社區檢測中心，分別位於天水圍天晴社區會堂、石塘咀體育館、土瓜灣體育館、馬鞍山體育館，以及牛頭角道體育館，由下周起陸續投入服務。屆時全港將有19間社區檢測中心為市民提供服務，總檢測容量將超過每天20 000次。

新冠肺炎｜麗晶花園改派籌等檢測 居民倡「靠自己」夾錢驗渠

【13:10】麗晶花園6座、4座及18座都出現同座向多戶確診，政府在麗晶花園羽毛球場設立的臨時檢測中心今（12日）開放予非強制檢測人士接受檢測，有街坊提前逾一小時排隊取籌，認為可以增加籌數，讓更多人接受檢測。有麗晶花園業主居民亦建議業主「靠自己」夾錢驗渠換渠。

【12:39】第四波新冠肺炎在港繼續爆發，對於有市民批評政府抗疫「慢半拍」，公務員事務局局長聶德權今天（12日）在電台節目表示，疫情持續時間長，考驗政府人員韌力，同事偶爾或未必「可以咁跟得貼」，因此有點滯後，但他強調政府會汲取經驗，「之後會準確一啲、快一啲」。



被問到會否再次推出全民檢測時，他稱現時政府將檢測資源集中於風險較高的人士，找出確診者的機率較高，如果推行普及的社區檢測，部分人風險不高，陽性比率也相對較低。

相關新聞：新冠肺炎｜政府抗疫慢半拍？聶德權：疫情考韌力 認有時跟不貼

【12:27】本港新冠肺炎疫情嚴重，港府公布與藥廠簽協議預購疫苗，料最快一批100萬劑由科興生物（Sinovac）以滅活技術生產疫苗，會於下月到港。政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今早（12日）在商台《政經星期六》上表示，每款疫苗能出到巿面都經過當地批准及證明有效用，認為市民毋須擔心疫苗生產地。他預計，本港要到2022年初，有六至七成人口，經自然感染或接種疫苗產生抗體，就會有群體效應隨之減少確診個案。

相關新聞：新冠肺炎疫苗｜許樹昌︰毋須擔心疫苗生產地 證明有效才獲批

【11:19】本港新冠肺炎疫情嚴峻，有36間酒店受政府邀請並獲選為「指定隔離酒店」，本月22日起供回港留學生入境檢疫，被質疑推行得太遲。食物及衞生局局長陳肇始今早（12日）在港台《星期六問責》上表示，特定檢疫酒度只是其中一環外防輸入措施，評估過1.2萬間房暫時足夠。她指，要清空全間酒店只做檢疫「唔容易」亦需時過渡，落實前亦需時與航空公司溝通。對於有入選酒店被指「坐地起價」，陳肇始指，政府有房價建議，現時逾80%房價為1000元以下，有不同價格範圍選擇。

相關新聞：新冠肺炎｜指定隔離酒店被批推得太遲 陳肇始︰清空酒店需時過渡

▼香港航空12月11日解僱250名機組人員▼

+ 3 + 3 + 3

確診食肆｜再多8間上榜 確診青年曾到新城市春水堂及利安大家樂

【00:58】本港新冠肺炎第四波疫情持續，昨日（11日）新增86宗確診個案。最新確診者曾到訪至少再多8間食肆，包括2間早前歌舞群組曾爆疫的宴會廳。此外，沙田新城市廣場春水堂，利安商場大家樂和意樂餐廳亦上榜。

確診大廈｜最新患者居所全覽 秀茂坪4邨錄34宗確診 寶達邨重災

【00:38】本港第四波新冠肺炎疫情嚴峻，昨日（11日）新增86宗確診個案，累計增至7,378宗。衞生防護中心更新確診者住宅名單，秀茂坪一帶多個屋邨再有新確診個案，當中寶達邨新增4宗、安泰邨1宗、秀茂坪邨1宗。在過去14日內，連同秀茂坪南邨，四邨錄得34宗個案，寶達邨佔16宗。

昨日總覽：新冠肺炎．12.11｜單日新増回落至86宗 三幢大廈爆多人感染

新冠肺炎｜一個月內約30幢大廈現4宗或以上確診 僅3幢須強制檢測

新冠肺炎｜增86宗個案 龍蟠苑、廣福邨、寶達邨各有一幢爆疫

新冠肺炎｜醫生向有病徵求診者發強制檢測令 延長兩周至聖誕節

新冠肺炎｜37宗源頭不明第四波新高 機場警區小型爆發百人需檢疫

新冠肺炎｜麗晶花園6座B單位首現患者 廁所抽氣扇等驗出病毒

抗疫快了一年了，社會已呈抗疫疲倦。食衞局局長陳肇始（中）在昨日記者會上拭目，是累了、還是有感觸？（盧翊銘攝）

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