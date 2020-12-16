新冠肺炎｜患者第二周病情懸崖式下滑　4患者昨入院已屬危殆

今港新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，今日（16日）新增82宗確診個案，本地個案佔79宗，當中35宗感染源頭不明。 醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，現時有59名患者病情危殆，當中4人更屬昨日入院；另外69名患者情況嚴重，3人亦是昨日才新入院。她稱，不少個案均較遲求診或提交樣本，患者通常首周症狀較輕，第二周起「懸崖式咁直線下滑」，出現氣喘時才接受治療，可能已出現缺氣。她提醒市民不要輕視疫情，如有不適應盡早求診及提交樣本樽。

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醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲公布，現時有59名患者病情危殆，當中4人昨日入院；另外69名患者情況嚴重，3人亦是昨日才入院。危殆患者多為60至70多歲，庾慧玲稱，不論年齡及身體健康狀況，患者染疫後病情「都可以惡化得好快」，部份患者在急症室時已插喉。

庾指出，不少危重個案均是較遲求診或提交樣本，而新冠肺炎患者通常首周症狀較輕，第二周起「懸崖式咁直線下滑」，若病人延遲求醫，在出現氣喘時才接受治療，可能已出現缺氣。她提醒市民不要輕視疫情，平日需保持社交距離，如有不適應盡早求診及提交樣本樽。

另外，伊利沙伯醫院深切治療部一名護士昨日為確診者抽取胃液期間，被液體濺中面部。該護士當時有穿保護衣、呼吸器、手套和眼罩，但未有戴面罩。院方通報衞生防護中心，該護士被列為密切接觸者，需接受檢疫，其檢測結果為陰性。

伊利沙伯醫院深切治療部一名護士昨日為確診者抽取胃液期間，被液體濺中面部。（資料圖片／盧翊銘攝）

張竹君表示，本港今日另有至少80宗初步確診個案，疫情「見唔到下跌，好難講係咪過咗高峰」。部份患者活動較多，署方在一日間可能需追蹤數百名密切接觸者，承認有滯後情況。她又稱，專家曾研究是否需要延長檢疫，或需在檢疫後取第三個深喉唾液樣本。