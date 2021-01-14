BNO．專訪｜黎棟國：中央出手雷霆萬鈞　料事前有風聲讓港人準備

英國政府本月31日開始接受港人申請BNO留英計劃「5+1」方案，北京早前表明會有反制措施應對，令港人持「雙重國籍」爭議再次引起熱議。 前保安局局長黎棟國接受《香港01》專訪時表示，中央「出手」前會實際考慮香港情況，「正如訂立《港區國安法》一樣，以雷霆萬鈞之勢解決香港問題」，又提到中央當年以釋法形式解決港人居英權問題，但現階段難以猜測中央會採取何種方案處理BNO問題。 黎棟國指，香港本是移民城市，上一代大部份人都是從內地移居香港，香港人移居海外留學、工作亦不乏例子，認為社會不應對此大驚小怪。

料中央不會「突然出手」 籲社會毋須過慮

近日政圈有傳，中央將採取反制措施應對港人BNO留英計劃，新民黨主席、行政會議成員葉劉淑儀日前指，是時候處理港人雙重國籍問題，建議當局可提出一個確實「截止日期」（cut-off date），該日子以後獲取外國籍的港人，會被視為根據《中國國籍法》第9條自動喪失中國籍。

《國籍法》第九條列明： 定居外國的中國公民，自願加入或取得外國國籍的，即自動喪失中國國籍。作為葉劉黨友、新民黨常務副主席黎棟國認為，葉劉的建議可照顧在「截止日期」前已獲取外國國籍的港人，因相關措施只針對及後才申請外國籍的港人。

黎棟國估計，中央不會「突然出手」，事前料有風聲讓港人有所準備，又指港人移民本非新鮮事，在97年回歸期間亦有數十萬人移居海外，認為有港人選擇在現今社會環境下移民乃正常事，毋須過分憂慮，但他現階段不欲猜測中央會如何處理BNO問題。

樂見黎智英案進程快 料日後被告不獲保釋

《港區國安法》自去年6月全國人大常委會訂立剛好半年，截至現時為止共有5宗相關案件，被告全部不獲批准保釋。黎棟國認為，《國安法》案件的保釋問題無可避免成為焦點，尤其壹傳媒集團創辦人黎智英涉違反《國安法》案件，「終審法院處理保釋上訴速度比我想像中快好多，過去歷時動輒都以年計」，他認為加快處理上訴屬好事，即使社會有爭議，但至少可讓公眾對《國安法》有更清晰的理解。

黎棟國認為，日後若有被告干犯《國安法》，需視乎案件實際情況才可判定能否保釋，亦要視乎黎智英案在2月1日後的正審結果，但他估計能獲保釋機會不高，「至今裁判法院未曾批准案中被告保釋」。他強調，《國安法》僅生效半年，而所有法律都要經過實踐，才能知道日後如何走下去。

談及《國安法》後的社會情況，黎棟國指，社會表面上已回復平靜，「出街不會再驚俾人『私了』，即使市民有不同立場都敢表達意見」，認為公眾都希望能過往回復安居樂業、有生氣的社會。

港獨組織紛解散 黎：反映《國安法》震懾性強

對於不少主張自決、「港獨」的組織及發起人在《國安法》生效後，接連解散、離港，黎棟國認為反映法律震懾性強，但相信有關人士會「打國際線」，繼續在海外進行工作。

即使香港已訂立《國安法》，但黎棟國認為，法律下仍有不少需填補的空間，《基本法》23條立法工作須繼續進行，在公職人員宣誓問題上亦尚待立法，而《國安法》第10條列明的國家安全教育工作亦要處理。他認為，特區政府需進行改革，解決社會積累已久的深層次問題。