新冠肺炎｜12月暫有27宗英國輸入　2人染變種病毒　約3成酒店確診

新冠肺炎疫情持續，由於英國出現病毒變種，港府除向來港前14日曾於英國逗留的所有落閘外，也修例規定從英國入境人士於酒店檢疫期由14天延長至21天。變種病毒伺機而動，昨日（23日）新增的6宗輸入個案中，就有一人是由英國返港；此前有2名英國返港留學生的病毒基因排序，與英國發現的變種病毒吻合。 根據衞生防護中心資料，從12月1日至昨日，本港共有27宗從英國輸入個案，當中大部分未有報上住址，即抵步於機場檢測確診；不過也有8宗、即約三分一是入住酒店後才發現染疫。近一周英國輸入個案的病毒基因料仍在處理，未知會否再發現有人染變種病毒。

12月1日至23日，共27宗英國輸入個案。（資料圖片）

衞生防護中心資料顯示，從12月1日至昨日共23日，本港只有6天未有英國輸入個案，而連同昨日確診個案，共有27宗從英國輸入。年齡分布介乎15至62歲，並以年輕人為主，超過7成人無病徵。

確診輸入個案中，有8宗為於酒店檢疫期間確診，佔從英國輸入個案的約3成。當中涉及6間酒店，分別為大嶼山天際萬豪酒店、北角華美達盛景酒店、灣仔帝盛酒店、珀麗酒店、九龍諾富特酒店及麗駿酒店。

兩染變種病毒少年於抵機場時檢測時發現

根據衞生署昨日公布，這27人當中，有兩人染英國變種病毒。當中確診編號7077為一名14歲少年，他於本月9日確診，在抵步機場檢測時發現，在本月7日發病，現於伊利沙伯醫院治療，情況穩定。另一為確診編號7631的17歲少年，於15日確診，一星期前已發病，他也是在抵步機場檢測時發現，其後於亞博館社區設施中心治療，已治癒出院。

衞生署及港大醫學院都有進行病毒基因分析，一般需時七日，因此很可能只處理至編號7631的17歲少年的病毒，8名上周四（17日）及之後確診者的分析或尚未完成。

▼疫情嚴峻 社交距離措施延續至1月6日▼

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針對英國變種病毒，港府日前宣布收緊由英國回港人士的檢疫安排，禁止過去14日曾逗留英國逾兩小時者登機來港，包括香港居民及轉機旅客。而從英國入境人士於酒店檢疫期，今起將由14天延長至21天，惟之前已到港者，新增的7日可回家檢疫。