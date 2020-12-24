確診食肆｜新增19間餐廳有患者到訪　太古坊COVA、三軍會會所上榜

本港新冠肺炎疫情持續，截至周三（23日）新增53宗確診個案。衞生署衞生防護中心晚上更新確診患者曾到訪處所名單，新增19間食肆曾有患者到訪。當中有患者曾到訪三軍會會所，該處為私人會所有多種娛樂設施，普通會員會費須20萬元。 另外，著名甜品店COVA位於太古坊德宏大廈的分店，亦有確診者足跡。香港大學校園有患者在發病後到訪。

三軍會原屬英軍會所 入會費20萬

個案編號8337曾在確診前14日內到訪過三軍會會所，為一名63歲男子，屬感染源頭不明的本地個案。他於12月19日開始發病，居旺角花園街140號，暫時未有其他行蹤資料。

據資料，三軍會為私人會所，位於油麻地槍會山軍營範圍內，回歸前是駐港英軍及家眷享用，回歸後獲解放軍駐港部隊批准以非牟利性質營運，不會參與日常管理。會所提供康樂設施及服務，普通會員入會費為20萬元，每月須支付1,430元訂閱費及300元最低餐飲費用；公司會員入會費則需43.4萬元。

據三軍會會所網頁，設施包括酒吧、休息室、健身室、泳池、花園咖啡廳、宴會廳、住宿，並有各類運動場如桌球、網球、草地滾球場等。據該網頁公告，除餐廳按禁晚市令營運外，其他設施大部分都停用。

中年男子曾到港大Café 330

另外，著名甜品店COVA位於太古坊德宏大廈的分店，亦有確診者足跡。 到訪者為居於峰華邨秀峰樓的28歲女子（#7823），她於本月14日到，已發病4日。

香港大學校園亦有患者在發病後到訪，個案編號7805為一名53歲男子，住香港仔黃竹坑道 55號如心南灣海景酒店，12月7日開始發病，12月17日確診屬本地個案，報告顯示他於10日及11日，分別到過莊月明文娛中心的HKU CYM Canteen及Café 330。

甜品店COVA位於太古坊德宏大廈的分店，有確診患者足跡。（COVA網頁圖片）

個案8028新申報5處行蹤，患者為54歲女，18日發病，翌日確診，潛伏期內14日曾去過3間餐廳，包括白加士街的囍記車仔麵、西貢街的廟街冰室、南京街香港餐室；另去過永安九龍中心及啟田商場。

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