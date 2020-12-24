變種病毒｜何栢良倡限制南非與英看齊　籲英回港人士勿開聖誕派對

英國新冠肺炎病毒變種，傳染力提升七成，本港昨日（23日）錄得兩宗英國輸入個案，病毒基因排序與變種病毒株脗合。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今日（24日）表示，南非變種病毒與英國有共通點，雖然兩者沒有互相關係，但港府都應考慮將南非與英國睇齊，實施相同的限制措施。何又估計英國變種病毒可能已進入社區，呼籲過去兩個月英國來港人士再做檢測。

政府宣布，從12月22日起，所有過去14天曾停留英國超過2小時人士，包括香港居民禁登機來港，至另行通知。而從中國以外地方到港人士，抵港並完成14天檢疫後，在第19天要再檢測。因應英國疫情的情況，完成檢疫14天後，都要強制留家7天， 即需要21天後才自由活動，14天酒店強制檢疫以及7天強制留家。（資料圖片/羅君豪攝）

何栢良在港台節目《千禧年代》表示，英國近日有病例與南非變種病毒有關，兩者基因變異有共通點，但相信不是互相傳染，屬獨立情況。何又指，南非政府發現，近期有較多年輕人受感染，重症患者增多，12月初至昨日新增個案由2,000宗升至1.4萬宗，增幅六倍。

何續指，雖然南非來港旅客不多，但從預防角度來看，如有旅客在過去14日內停留過南非，都應禁止來港，處理方法與英國航班一樣，事實上，已有多國向南非實施封關。

踏入12月不少英國留學生或市民回港，何認為輸入個案或有機會已進入社區，擔心部份人收集第二次樣本的質素，可能會出現假陰性，因此呼籲過去兩個月英國回港人士千勿開聖誕派對，如有不適應立即檢測，或考慮自行做多次檢測，「對香港及對家人都好」。

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