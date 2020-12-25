2030消滅肝炎｜港大教授袁孟峰為諾貝爾獎提名人　一直留港育後輩

移民再次成為港人熱門話題，在香港土生土長、服務港大16年的腸胃肝臟科講座教授袁孟峰指，香港及香港大學成就自己，從未想過要離開，遠走他鄉，反而希望培育新生代、貢獻故土。他今年榮獲裘槎優秀醫學科研者獎，表揚多年來在公共衛生的建樹。

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「我係香港長大、香港讀書、香港大學讀書，做醫生做研究，我所有一切都係土生土長，都無乜點考慮過離開香港。」袁孟峰1992年港大醫學院畢業、1997年到英國倫敦國王學院深造一年、2000年在港考獲專科資格、2004年加入港大醫學院至今。學術旅途上曾有悉尼大學招手，但袁孟峰都希望留港服務。

他今年榮獲「裘槎優秀醫學科研者獎2021」，有200萬元從事研究工作、370萬元聘請一名醫生代替其臨床工作一年，以便他專心研究。

瑞典卡羅琳學院諾貝爾大會更連續兩年邀請他，提名候選人角逐諾貝爾生理學或醫學獎，袁孟峰笑言首次收到電郵時，「我仲傻到話，係咪Fake Email（虛假電郵）嚟架」。他經電腦部同事核實電郵真偽後，才得悉自己獲得國際青睞，安心提名醫學界巨人。