確診食肆｜增9餐廳　翠林邨隱形患者元旦曾到將軍澳中心穴の酒販

本港新冠肺炎疫情持續，今日（6日）單日新增25宗確診，是一個半月以來新低。衞生及防護中心晚上公布確診者最新行蹤名單，有9間食肆上榜，多名居住強檢大廈名單的隱形患者，曾港島及九龍食肆用膳。 一名居住強制檢測大廈名單內的隱形患者，在發病前曾到過至少3間餐廳用膳，分別為觀塘APM金記冰室、藍田麗港城商場一粥麵及將軍澳中心穴の酒販；其餘患者則分別過訪過灣仔英皇大廈大澳德發、炮台山公主大廈知粥嘗樂、香港國際機場一號客運大樓Delifrance及深水埗曼坊意樂餐廳。

無病徵翠林邨居民曾到3間食肆

根據衞生及防護中心最新患者行蹤名單，一名家住翠林邨輝林樓的38歲女患者（個案編號8956）於本月3日確診。其居住大廈曾被列入強檢名單，患者本身無病徵，屬不明源頭個案。她於去年12月31日除夕曾到訪APM金記冰室及藍田麗港城商場一粥麵，本月1日元旦日到訪將軍澳中心穴の酒販。

何文田邨靜文樓患者光顧炮台山知粥嘗樂

一名同樣居住強檢大廈何文田邨靜文樓的60歲男患者（個案編號9049），曾到灣仔英皇大廈大澳德發及炮台山公主大廈知粥嘗樂用膳；強檢大廈之一屯門澤豐花園澤民樓，一名42歲男住戶（個案編號9053），於去年12月31日報告或最後到訪香港國際機場一號客運大樓Delifrance；一名58歲無源頭個案男患者，家住強檢大廈深水埗寶熙苑榮熙閣，曾到區內曼坊意樂餐廳吃飯。

另外，一名感染源頭不明的52歲女患者（個案編號8503），在去年12月23日報告或最後到訪旺角瓊華中心炑八韓烤，報住黃大仙安強大樓；53歲無源頭男患者（個案編號9040）報住將軍澳新都城2期9座，在去年12月28日報告或最後到訪旺坪石商場富港酒家。

▼1月６日報告確診者住宅大廈名單及行蹤▼

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