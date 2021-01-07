確診食肆｜增8餐廳上榜　有不明源頭患者曾到香格里拉大酒店

本港新冠肺炎疫情持續，今日（7日）新增33宗個案，累計9,108人確診。衞生及防護中心晚上公布確診者最新行蹤名單，有8間餐廳曾有患者到訪，主要集中在九龍區，一名61歲無源頭患者曾到九龍香格里拉大酒店大堂酒廊。 深水埗區有5間食肆上榜，一名居住強制檢測大廈名單的患者曾到其中3間茶記，分別是元朗冰室、翠河餐廳及皇冠冰室；九龍城區有2間上榜，一名居強檢大廈何文田邨靜文樓患者曾到何文田廣場明星海鮮燒鵝專門店及大快活用餐。

1月7日新增患者到訪餐廳

據衞生及防護中心在1月7日晚上公布確診者最新14日內行蹤名單，屬五星酒店的九龍香格里拉大酒店，曾有一名61歲男患者（個案編號9069）上月31日報告或最後到訪，患者家住黃大仙黃大仙上邨倡善樓，屬不明源頭個案，於上周六（2日）發病。

一名61歲男患者（個案編號9069）上月31日報告或最後到訪九龍香格里拉大酒店大堂酒廊。（九龍香格里拉大酒店圖片）

元盛樓患者曾到附近元朗冰室

深水埗區方面，一名居住強制檢疫大廈名單內深水埗元州邨元盛樓的65歲男患者（個案編號9082），上月28日報告或最後到訪東沙島街167B號元朗冰室，及本月1日報告或最後到訪青山道305號翠河餐廳及元州商場皇冠冰室，他屬不明源頭個案，去年平安夜12月24日發病。

一名居於深水埗白田邨10座的33歲女患者（個案編號9056），屬不明源頭個案，上周六報告或最後到訪元州街77-79號綠林甜品；一名家住強檢大廈之一深水埗寶熙苑榮熙閣的51歲女患者（個案編號9090），本周二（5日）報告或最後到訪幸福商場包點先生。

九龍城區方面，居住強檢大廈何文田邨靜文樓的60歲男患者（個案編號9049），上周六及日分別報告或最後到訪何文田廣場明星海鮮燒鵝專門店及何文田廣場大快活。

▼1月7日報告確診者住宅大廈名單及行蹤▼

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