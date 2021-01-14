【校園天地】馮梁結紀念中學—STEAM科學科技活動日

撰文：校園投稿
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中華基督教會馮梁結紀念中學一直致力推動科學科技教育，讓同學透過科學科技活動培養出創新思維及解難能力，以配合社會發展需要。學校將於2021年3月6日及4月17日舉行STEAM科學科技活動日，讓小學師生能一同參與科技活動，以促進中、小學在STEAM創意科技教育方面的交流，並啟發學生在創科及編程的潛能。
STEAM科學科技活動日。(馮梁結紀念中學圖片)
有關活動日的內容如下：
日期：2021年3月6日(星期六)及4月17日(星期六)
時間：上午9時至中午12時
地點：中華基督教會馮梁結紀念中學 (大埔寶湖道22號)(大埔墟港鐵站B出口)
項目：3D打印技術、機械人編程、氣動船、馬達船、水火箭、太陽能車及太陽能船
(可參閱各項目工作坊相片花絮)
報名：請致電26516033向曾昭孟老師或馮杏玲老師報名
*備註：
1. 如受疫情影響，以上活動將會取消或延期，詳情將另行通知。
2. 各工作坊名額有限，如未能安排將作另行通知。
如有任何問題，歡迎致電26516033與本校聯絡。
（內容由馮梁結紀念中學提供）
歡迎所有中學、小學及幼稚園投稿至「01校園」，有意投稿者可將文稿及照片經電郵傳送至campus01@hk01.com