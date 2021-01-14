【校園天地】馮梁結紀念中學—STEAM科學科技活動日

中華基督教會馮梁結紀念中學一直致力推動科學科技教育，讓同學透過科學科技活動培養出創新思維及解難能力，以配合社會發展需要。學校將於2021年3月6日及4月17日舉行STEAM科學科技活動日，讓小學師生能一同參與科技活動，以促進中、小學在STEAM創意科技教育方面的交流，並啟發學生在創科及編程的潛能。