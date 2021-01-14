【校園天地】馮梁結紀念中學—STEAM科學科技活動日

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

中華基督教會馮梁結紀念中學一直致力推動科學科技教育，讓同學透過科學科技活動培養出創新思維及解難能力，以配合社會發展需要。學校將於2021年3月6日及4月17日舉行STEAM科學科技活動日，讓小學師生能一同參與科技活動，以促進中、小學在STEAM創意科技教育方面的交流，並啟發學生在創科及編程的潛能。

STEAM科學科技活動日。(馮梁結紀念中學圖片)

有關活動日的內容如下：

日期：2021年3月6日(星期六)及4月17日(星期六)

時間：上午9時至中午12時

地點：中華基督教會馮梁結紀念中學 (大埔寶湖道22號)(大埔墟港鐵站B出口)

項目：3D打印技術、機械人編程、氣動船、馬達船、水火箭、太陽能車及太陽能船

(可參閱各項目工作坊相片花絮)

報名：請致電26516033向曾昭孟老師或馮杏玲老師報名

*備註：

1. 如受疫情影響，以上活動將會取消或延期，詳情將另行通知。

2. 各工作坊名額有限，如未能安排將作另行通知。

如有任何問題，歡迎致電26516033與本校聯絡。

（內容由馮梁結紀念中學提供）

歡迎所有中學、小學及幼稚園投稿至「01校園」，有意投稿者可將文稿及照片經電郵傳送至campus01@hk01.com

【校園天地】寶血會培靈學校將舉行校園參觀、家長講座體驗日
【校園天地】關顧學子身心靈需要 --「潔心休整日」
【校園天地】香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學花式跳繩隊
【校園天地】董之英「三元教育」發揮學生潛能
【校園天地】樂善堂梁銶琚學校（分校）聖誕線上聯歡會
【校園天地】慕光斥200萬新建亞馬遜森林 20珍禽異獸遊校園
【校園天地】馮梁結網絡上學習持之以恆　「疫」境下結伴同行
【校園天地】聖愛德華天主教小學 「藍天愛意送萬家」愛德活動
【校園天地】愛官舉辦網上聖誕聯歡會　集唱歌、舞蹈、祝福於一身
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。