【校園天地】關顧學子身心靈需要 --「潔心休整日」

2020年是充滿挑戰的一年，莘莘學子除了要再度展開網上學習，更要平衡身心靈健康和發展。原定於11月下旬舉行的旅行日，因著疫情嚴峻和限聚令的影響而取消。本校校長和老師們靈機一觸，善用這天空間，為潔心上下安排「休整日」，讓師生都能在繁忙緊湊的教學生活中，放下追趕課程和功課等壓力。「休整日」旨在檢視和覺醒自己的身心需要，提昇學生舒鬆壓力方法和精神健康的意識。此外，為讓學生在疫境中不忘關懷有需要的人，當天亦為慈善休閒服日，同學踴躍參與以行動實踐愛德及義德，籌得的善款捐全數捐贈白田安老之家。

動感天地-跳大繩。(潔心林炳炎中學圖片)

於「休整日」當天，活動組為同學準備不同既活潑又能舒展身心的活動。在老師們的細心規劃下，初中及高中學生分時段進行活動，既能保持社交距離，亦讓同學參與多元模式的活動。當天活動豐富精彩，全日共分為多個環節，分別設有靜觀身體素描練習、眼睛去旅行、多元休整活動、班會活動及幸運大抽獎等。

當天活動由劉校長之分享揭開序幕，校長提醒同學須覺察自己心理健康的需要，並具體指出以不同方法保持正面情緒。隨後，全校師生進行靜觀身體素描練習，體驗內心平靜與安穩。部份同學在靜觀練習後更與老師作出分享，表示靜觀練習後感覺身體輕鬆不少。短短的十分鐘，同學聆聽著悠和的音樂，按著指示，一同閉目同時放鬆身體，從中學習如何釋放壓力，洗滌心靈。有時，適度放空，也是愛自己愛身體的表現呢。

(潔心林炳炎中學圖片)

雖然旅行取消了，但老師讓同學「眼晴去旅行」，透過播放世界旅遊短片與同學們安坐課室放眼世界，各位「團友」於旅行後，更獲贈當地手信呢。其中不得不提當天的重頭戲「多元休整活動」環節，全校共設三個活動區，包括「藝力無限」、「心靈創作」及「動感天地」。同學能按個人興趣喜好參與活動，喜歡大展身手的有羽毛球、跳大繩；熱愛創意的有星空瓶製作、編織手繩、禪繞繪畫等；鍾情恬靜自然的則有心靈照相機、薰享擴香石製作等。同學們不但能放鬆思緒，享受活動，投入創作，重整身心靈，更能帶走個人創作的製成品，大家的臉上都掛上滿足感恩的微笑呢！活動過後，同學都異口同聲地表示：「我在編織手繩過程中，只專注我的作品，這種專注令我很享受。」更有同學笑言：「我時常等待着一天假期，但今天能和同學一同跳大繩，當中的歡樂要比放假實在有意義得多。」

最後，全校大抽獎再掀起另一高潮，班內同學都十分雀躍。縱然並非人人中獎，但開心快樂的情緒早已瀰漫著整個校園。而在一天的活動的結束前，我們更在宗教科老師的帶領下進行感恩祈禱，渡過了美好的一天。放學鐘聲響起，有同學笑說：「雖然我一陣還要回家做功課，但我今天真的輕鬆不少，可以穿著便服回校和同學一同盡情玩樂，又有小禮物或紀念品，簡直是開心。」各界都關注身心健康問題，本校承蒙社會福利署黃大仙及西貢區福利辦事處送贈小禮物給同學，以彩珠糖果喻意多接納，讓我們的世界能富快樂色彩。

在這個資訊多變和節奏急速的時代，休整日不但為同學的身心靈開創空間，覺醒需要，鬆弛身心，更能助同學反思生活真諦，以迎接未來的挑戰。我們盼望透過休整日，讓潔心女兒能懂得為自己注入正能量時，關愛他人，更能勇於迎接未知的挑戰。

（內容由潔心林炳炎中學提供）

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