【校園天地】愛官舉辦網上聖誕聯歡會　集唱歌、舞蹈、祝福於一身

12 月 21 日原定為聖誕聯歡會，可惜因疫情關係，全體學生不能回校。位於東區的愛秩序灣官立小學(簡稱「愛官」)化危為機，決定為學生舉辦首次網上聖誕聯歡會，節目內容十分豐富，包括唱歌、舞蹈、抽獎、聖誕故事等等，更有老師扮鬼扮馬，又唱歌，又相聲為同學送上摯誠的祝福，更有多位校友，雖身處海外，亦為學弟學妹打氣加油，無遠弗屆，亦加入互動環節，同學可透過專線點唱，向師長、家人、朋友等等送上溫暖的祝福，猶如一個豐富的電視台節目。無論是演出的老師或是後台的工作人員，都傾盡全力，務求為每一位在家裏觀看的同學及家長送上一個不一樣的聖誕聯歡會。

豐富節目讓聖誕氣氛洋溢溫馨

節目開始，一年級的同學以可愛的歌聲獻唱 Merry Christmas，然後由民歌導師余德深先生帶領音樂科老師一起獻唱聖誕歌曲及《暖男爸爸》主題曲 My Only One，為在家裏的家長及學生送上洋洋暖意，讓全場氣氛熾熱起來，然後播放由英文科老師精心製作的聖誕故事節目，由兩位英語外籍老師教導學生有關聖誕節的由來、習俗及有趣的故事等等，內容十分豐富。跟著，校長聯同老師一起教導學生在家裏一起玩舞蹈律動，隨著悅耳的聖誕歌曲，大家一起勁歌熱舞。為了取得最佳效果，老師們還作了多次排練，十分專業。最後當然少不了，萬眾期待的抽獎時間，由校長、副校長及家教會主席主持，為全體同學送來不少驚喜。

民歌導師余德深先生與崔校長合奏，幾位音樂科老師全情投入，演唱多首好歌，包括:My Only One、開學禮及多首聖誕歌，全情投入，炒熱全場氣氛。

老師透過熒光幕帶領學生一起跳 Action Song 為聯歡會添上感動及活力。(愛秩序灣官立小學圖片)

英語特備節目內容豐富，除了聖誕節由來、各地風俗、同學訪問外，更到各大商場取景，讓同學足不出戶能感受到聖誕節的氣氛。

每年抽獎都是同學十分期待的環節，網上聯歡會當然也要安排一下。

點唱熱線添互動

為讓更多同學參與，普天同慶，愛官於聯歡會前幾天已設立了 Whatsapp 點唱熱線，同學只需以語音或文字留言，即可向好朋友、師長、父母等送上真摯的祝福。幾十位一至六年級的同學們踴躍參與。除了祝福校長、班主任、老師、同學及家人外，有同學原來當日是他的 9 歲生日，希望大家健健康康，快樂地回到校園；有同學希望等疫情過後可以再與同班好友一齊玩，開開心心；有同學希望大家可以好快返學校一齊上堂一齊食茶點；有同學感謝老師平日細心地照顧她，讓她很喜歡校園生活；有同學感謝前線醫護人員守護我們。字裏行間都洋溢師生之間、同學之間的深厚情誼。

善用互聯網把距離拉近

不單同學想念老師，老師也掛念每位在家同學，所以大家以別開生面的形式為同學打氣加油，有老師戴上美麗的聖誕飾物，有老師善用手機程式美圖，有老師獻唱好歌，有老師以相聲搞笑，大家施展渾身解數，讓同學接受溫馨的祝福。不同屆別的校友，老中青三代共堂，為學弟學妹送上聖誕祝福，他們來自香港、澳洲、加拿大、紐西蘭各地，有中學生、大學生、專業人士、運動員等等。2006 年的朱鍵華(Benny)更是全港首位失明的三鐵運動員，他天生一隻眼只有 1 成視力，另外一隻眼是完全失明，但堅持自己的理想，無悔地踏上運動員這條路，參與各地賽事，更贏得佳績。他的經歷大大鼓勵了學弟學妹。愛官善用互聯網的優勢，跨越了地區和時間的限制，把老師、校友及同學心連心，更緊靠一起。雖然今年聖誕節聯歡會沒有學生大玩集體遊戲、沒有交換禮物，沒有大食會，但也無阻師生之間的情誼，愛官更舉辦親子網上歌唱比賽及 KOL 比賽，鼓勵家長與子女在假期間可以善用餘暇，享受親子樂。愛官邀請專家透過網上分享，教導學生唱歌的技巧及自行製作網紅節目，讓同學們能學以致用，繼續保持對學習的興趣。

校長、副校長、老師及家教會再次發揮家校合作精神，為同學送上一個特別的聖誕聯歡會。(愛秩序灣官立小學圖片)

精彩片段重溫:

聖誕歌曲大串燒:

https://www.youtube.com/watch?v=mpmTui1gjWE&list=PLYEAdi1c0vPZexS_Rf5pfcMY3pDo3y5np&index=1

特備英語節目:

https://www.youtube.com/watch?v=LQgQVjLMgvo&list=PLYEAdi1c0vPZexS_Rf5pfcMY3pDo3y5np&index=2

聖誕 Action Song 律動:

https://www.youtube.com/watch?v=EZ71Rj_g3Dw

老師與校友祝福:

https://www.youtube.com/watch?v=4Xkr8_A4sLQ&list=PLYEAdi1c0vPZexS_Rf5pfcMY3pDo3y5np&index=3

（內容由愛秩序灣官立小學提供）

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