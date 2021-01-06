【校園天地】董之英「三元教育」發揮學生潛能

仁濟醫院董之英紀念中學中六畢業生伍柏鴻同學在應屆文憑試中考獲佳績，其中數學及通識科更摘得5**及5級。他回想當年就讀別所中學時，成績未如理想，感到十分氣餒。柏鴻無助下向他姨姨傾訴，剛巧姨姨是本校舊生，深感本校「三元教育」能發揮學生潛能，便決定推薦柏鴻到本校就讀。

(仁濟醫院董之英紀念中學圖片)

柏鴻轉到本校後，除了修讀一般的學科外，更選修了本校特設的「創藝專修課程」，獲得學習上的成功感，同時提升他學習其他科目的能力。例如於通識科，科任老師善用柏鴻具創作及拍攝天分，特意讓柏鴻以「非文字模式」完成獨立專題探究，以發揮他的專長，助他於校本評核取得優異成績。

柏鴻在此對學校表示衷心感謝，尤其欣慰校長及老師們對他的信任和栽培，讓他除了考獲佳績外，更發掘了在演藝方面的才華。柏鴻亦期望往後在課餘時返回學校協助進行拍攝本校第三齣創藝電影，以回饋母校。而柏鴻的姨姨，亦非常感謝本校給予柏鴻多年的栽培，特意以短訊向校長致謝。

本校校長彭綺蓮博士認為：「教育，正如農夫在土壤上撒種，土壤的質量不同，收成也會有所不同。然而，教師的責任，便是了解每一片土壤的特性，從而把最合適的肥料、耕種方法以及果子，撒在每一個學生身上，讓他們能發揮所長，追尋他們的夢想。」

（內容由仁濟醫院董之英紀念中學提供）

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