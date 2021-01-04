【校園天地】樂善堂梁銶琚學校（分校）聖誕線上聯歡會

社會新聞
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每年的聖誕聯歡會， 一直都是學生最喜愛的活動。可惜疫情期間不能回校慶祝聖誕， 今年的聯歡會難道也要取消? 當然不！ 樂善堂梁銶琚學校(分校)的老師， 為了令待在家中的學生也能感受到一年一次開心愉快的聖誕氣氛， 破天荒在互聯網上舉行了一次在線的聯歡會。

課室內都有聖誕樹。(樂善堂梁銶琚學校（分校）圖片)

12月18日的早上， 各班的老師首先回到學校裏自己的課室， 用電腦通過互聯網跟待在家中的學生相聚。老師們各出奇謀， 有些跟學生唱聖誕歌， 有些玩遊戲， 有些進行抽獎； 學生們藉此機會跟同班的同學一起談天， 一同歡笑， 一齊活動。

之後， 老師們戴着耳機， 利用平板電腦的攝像鏡頭， 引領家中的學生離開課室， 走到禮堂， 觀看現場直播的學校聯歡會。

(樂善堂梁銶琚學校（分校）圖片)

由於疫情緣故， 表演者不能回校作現場表演， 怎麼辦? 不要緊， 原來負責表演的同學和隊伍，早已花盡心思， 把表演預先錄製好， 交由大會安排播放。有負責唱歌的同學把表演錄製成MTV， 水平足以媲美流行歌手的作品； 也有表演滾軸溜冰的學生， 選擇在漆黑的晚上拍攝表演的片段， 利用發光的滾軸溜冰鞋和障礙物， 營造出特別的視覺效果！

除了各樣的表演外， 學生們最期待的當然是大抽獎； 而這次的在線聯歡會， 也不缺少這個受歡迎的環節。不過， 略有遺憾的是， 中獎的幸運兒不能立即收到禮物， 要等待下次回校時才能補領。

叫人意外的是， 在線聯歡會還能夠保留大合照的環節！ 每班穿上聖誕服飾的師生， 各自對着電腦上的鏡頭擺出各種可愛的姿勢， 影像集合到老師的螢幕上， 一按鍵， 合照就完成了！ 有些班主任更會把相片製成電子聖誕卡， 寄給學生。

(樂善堂梁銶琚學校（分校）圖片)

樂善堂梁銶琚學校(分校)的老師們對疫情期間的種種挑戰， 都會以身作則， 教導孩子以正面和積極的心態去面對。齊心合力， 令學校成為名符其實的Happy School！

（內容由樂善堂梁銶琚學校（分校）提供）

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