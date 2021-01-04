【校園天地】樂善堂梁銶琚學校（分校）聖誕線上聯歡會

每年的聖誕聯歡會， 一直都是學生最喜愛的活動。可惜疫情期間不能回校慶祝聖誕， 今年的聯歡會難道也要取消? 當然不！ 樂善堂梁銶琚學校(分校)的老師， 為了令待在家中的學生也能感受到一年一次開心愉快的聖誕氣氛， 破天荒在互聯網上舉行了一次在線的聯歡會。

課室內都有聖誕樹。(樂善堂梁銶琚學校（分校）圖片)

12月18日的早上， 各班的老師首先回到學校裏自己的課室， 用電腦通過互聯網跟待在家中的學生相聚。老師們各出奇謀， 有些跟學生唱聖誕歌， 有些玩遊戲， 有些進行抽獎； 學生們藉此機會跟同班的同學一起談天， 一同歡笑， 一齊活動。

之後， 老師們戴着耳機， 利用平板電腦的攝像鏡頭， 引領家中的學生離開課室， 走到禮堂， 觀看現場直播的學校聯歡會。

(樂善堂梁銶琚學校（分校）圖片)

由於疫情緣故， 表演者不能回校作現場表演， 怎麼辦? 不要緊， 原來負責表演的同學和隊伍，早已花盡心思， 把表演預先錄製好， 交由大會安排播放。有負責唱歌的同學把表演錄製成MTV， 水平足以媲美流行歌手的作品； 也有表演滾軸溜冰的學生， 選擇在漆黑的晚上拍攝表演的片段， 利用發光的滾軸溜冰鞋和障礙物， 營造出特別的視覺效果！

除了各樣的表演外， 學生們最期待的當然是大抽獎； 而這次的在線聯歡會， 也不缺少這個受歡迎的環節。不過， 略有遺憾的是， 中獎的幸運兒不能立即收到禮物， 要等待下次回校時才能補領。

叫人意外的是， 在線聯歡會還能夠保留大合照的環節！ 每班穿上聖誕服飾的師生， 各自對着電腦上的鏡頭擺出各種可愛的姿勢， 影像集合到老師的螢幕上， 一按鍵， 合照就完成了！ 有些班主任更會把相片製成電子聖誕卡， 寄給學生。

(樂善堂梁銶琚學校（分校）圖片)

樂善堂梁銶琚學校(分校)的老師們對疫情期間的種種挑戰， 都會以身作則， 教導孩子以正面和積極的心態去面對。齊心合力， 令學校成為名符其實的Happy School！

（內容由樂善堂梁銶琚學校（分校）提供）

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