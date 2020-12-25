【校園天地】聖愛德華天主教小學 「藍天愛意送萬家」愛德活動

不論對學生、家長和老師，以至整個業界，今年確是不平凡的一年。在疫情停課下，我們人與人之間變得疏離。疫症雖然厲害，但也未能推倒大家的聯繫。學校希望藉著「藍天愛意送萬家」的一連串愛德行動，希望能夠營造一個平台，讓老師、學生和家長雖身處不同地方，仍然可以為一個共同而有意義的目標走在一起，向學生、向家庭、向老師、向醫護界及社會人士，為香港打氣。

(聖愛德華天主教小學圖片)

聖愛德華天主教小學一班老師在疫情停課下構思了一個活動，名為：「藍天愛意送萬家」愛德活動，希望在疫情下能把愛心傳遞，祝福更多人，為醫護人員，為業界老師、為香港打氣！

(聖愛德華天主教小學圖片)

在校方的支持下，魏主任帶領一班同事由活動構思、計劃和推展，兩三天就把計劃落實推行了，學校老師和各部門同事都非常專業和有效率。

這次「藍天愛意送萬家」愛德活動有三個範疇：

第一：全校聖誕賀卡設計比賽

學生在家中把設計的聖誕卡，利用學校設定的QR CODE傳送作品給老師，學校把優勝作品製作成聖誕賀卡發送給全港所有醫院，為醫護人員打氣。

第二：聖誕心意卡互傳送活動

校長和老師送上聖誕心意卡予全校每位學生，希望在疫情停課下，為足不出户的學童送上祝福和鼓勵。同時，學校給予學生每人一張空白的聖誕心意卡，希望他們將老師所送給他們的祝福能夠再傳遞出去，送給家人或鄰舍，讓愛心可以繼續傳遞。最後鼓勵他們一起合照，再用學校所設定的QR code上傳給老師完成活動。

第三：愛心放送啟動禮

於12月18日上午9:00-10:00將在學校禮堂舉行「愛心放送啟動禮」，邀請校監、校長為是次啟動禮作出祝福。各持分者代表（校監、校長、神父、校董會、家教會、校友會、家長、老師代表、學生代表）在賀卡上簽名祝福，最後我們還邀請了神父為是次活動祈禱和祝福，盼望這次行動能為全港醫護人員、區內友好的幼稚園業界和香港打氣。特別感謝李煜鴻校監、容偉鴻校長、包天浩神父和各持份者當天出席支持！

（內容由聖愛德華天主教小學提供）

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