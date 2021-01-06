【校園天地】香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學花式跳繩隊

撰文：校園投稿
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本校除了重視學生正規課堂學習外，更相信「一生一體藝」的教育理念有助培育學生靈活思考、勇於創新冒險的精神。更深信擁有強健的體魄、堅毅的意志是生命成長中重要的元素；因此，本校於2017年成立石小花式跳繩隊。外聘專項教練協助負責老師於聯課活動教授學生跳繩技巧。藉以鼓勵學生善用餘暇在校外或校內作跳繩表演。除此之外，校方亦有安排隊員參加不同機構舉辦的速度繩比賽，讓學生擴闊眼界汲取經驗。繩隊成員包括二至六年級學生，一共有十多人。
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參與的比賽及獎項：
● 十八區跳繩大賽2017-荃灣區代表
● 第27屆荃灣藝術節表演單位
● 香港童軍總會沙田北區就職典禮表演單位
● 國慶七十週年學界文藝匯演表演單位
● 保良局方樹福堂青年發展中心「全民造星2.0」參賽單位
● 全港分區小學跳繩比賽2020-荃灣區男子組團體冠軍
● 全港分區小學跳繩比賽2020-荃灣區女子組團體亞軍
● 無限盃跳繩比賽2019-女子組2人時光隧道亞軍、個人雙腳前跳亞軍
-男子組單腳跳冠軍
-男子組雙腳二重跳亞軍
（內容由香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學提供）
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