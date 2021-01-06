【校園天地】香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學花式跳繩隊

本校除了重視學生正規課堂學習外，更相信「一生一體藝」的教育理念有助培育學生靈活思考、勇於創新冒險的精神。更深信擁有強健的體魄、堅毅的意志是生命成長中重要的元素；因此，本校於2017年成立石小花式跳繩隊。外聘專項教練協助負責老師於聯課活動教授學生跳繩技巧。藉以鼓勵學生善用餘暇在校外或校內作跳繩表演。除此之外，校方亦有安排隊員參加不同機構舉辦的速度繩比賽，讓學生擴闊眼界汲取經驗。繩隊成員包括二至六年級學生，一共有十多人。