消息指油麻地指定區日內圍封禁足　區議員關注「三無大廈」難監察

撰文： 鄭秋玲 梁煥敏 最後更新日期： 2021-01-22 13:45

本港疫情持續反覆。消息指，政府日內將圍封油麻地指定檢測區，實行一直盛傳的「禁足令」。有區議員關注，「三無大廈」連住戶人數都無法掌握難監察，及估計有心避檢疫的住戶，現會陸續搬走「收工唔返嚟」，及關注油麻地指定檢測區域中，有部份住廈環境樣本呈陽性，應安排撤離，而非一併納入「禁足令」。

▼1月18日廟街疫區居民到臨時檢測車接受採樣▼

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消息指，政府日內將圍封油麻地指定檢測區，實行一直盛傳的「禁足令」，每座大廈均會有政府人員看守，檢查並確保離開大廈的人士均持有有陰性證明，亦會派紀律部隊上樓逐戶拍門，確保單位內居民已按要求檢測。

油尖旺區議會副主席余德寶。（資料圖片／李澤彤攝）

油尖旺區議會副主席余德寶表示，昨午區議會曾與政府部門開會，政府代表席間無透露會推行「禁足令」，但亦沒有否認。余德寶關注，區內不少「三無大廈」，即沒有法團、居民組織及物管公司，「連係住咗50人定500人都唔知。」有別於公屋，政府有住戶名單，質疑如何確保「三無大廈」能確實執行「禁足令」，他引述當局昨午曾回應指，可以派員「逐家逐戶拍門」。

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余德寶質疑，按常理不少住戶今早已出門上班，要落實「禁足令」點數每戶情況，須待人們傍晚歸家，惟有心避檢疫的住戶，現已陸續搬走「收工唔返嚟」等。另外，他關注油麻地指定檢測區域中，有部份住廈環境樣本呈陽性，應安排撤離，而非一刀切全納入「禁足令」。並促請政府立即改善檢測準繩度問題，以免再出現早前有尼泊爾居民多次假陰性事故。

油尖旺區議員李偉峰表示，港府昨日公布富榮花園二座居民需要強制檢測後，直至今早，曾有署方職員到屋苑信箱發通告，通知住戶自行到油麻地梁顯利社區會堂檢測，或到港鐵站領採樣樽。但他兩日來，向民政署及衛生署查詢時，當局均以人手不足等為由，未能派員到屋苑派樽或設立流動檢測車。他擔心年長居民因檢測外出，會增傳播風險，或受到感染。

李續說，明白現時社區多個案，署方事忙未能即時處理，但檢疫期只有3日，令區內居民非常擔心，多要求協助安排採樣樽。他又曾建議將採樣樽放在民政署，再由區議員到場領取，但仍未獲安排，感到奇怪，「民政只話可以，會安排，但遲遲都未拎到，我哋行去梁顯利要20分鐘，老人家行到要搭小巴去，咪又危險，同埋佢地家人唔太想長者過去油麻地，擔心會有風險。」

部份居民欲協助同座居民到太子站、旺角站領樽，但職員阻止一人領取多個採樣樽，最終愛莫能助。李偉峰擔心現時當局仍未有安排下，明日及後日為假日，居民結伴到社區會堂檢測，或增加傳播或感染風險，望當局能夠盡快回應安排。