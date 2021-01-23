抗疫一年．專訪｜梁卓偉出席家庭飯聚先檢測　憂院舍長者無人探望

撰文： 張美蘭 最後更新日期： 2021-01-23 09:00

香港人抗疫一年，很多聚會、娛樂活動大減，親友難得相見還要遵守限聚令、限枱令等措施。往日街頭人潮，都流向郊野山徑，彷彿在那裡市民才敢大膽吸一口新鮮空氣。但最難受莫過於病榻在醫院、長留院舍的體弱長者。 不少市民深切體會疫情如何磨人，政府專家顧問、香港大學醫學院院長梁卓偉接受《香港01》專訪時，亦透露曾出席家庭聚會而小心翼翼，生怕有互相傳染，只好折衷地要所有人於見面當天先做檢測。梁卓偉提到長者苦況時特別眉頭緊皺，說因疫情關係摯親無法探訪，很多院舍的長者日漸消瘦，故期望大家攜手抗疫，讓社會能過較正常的生活。 【抗疫一周年系列報道之四】

延伸閱讀：抗疫一年．專訪｜梁卓偉：港立清零目標因兩大醒覺 打好仗再問責

梁卓偉說，因家人無法探望，不少院舍長者日漸消瘦，健康轉差。（李澤彤攝）

2003年夥陳馮富珍應對沙士瘦35磅

梁卓偉曾與港人一起戰勝2003年沙士及2009年豬流感，以至多場禽流感疫症。2003年他在香港大學任職，從事流行病學研究，沙士爆發兩星期，時任衞生署署長陳馮富珍邀他至衞生署幫忙，自此踏足傳染病的領域。

他去年於港台節目《香港有你-世代對談》訪問透露，因為應對沙士一役，短短幾個月內體重大跌35磅，笑言旁人曾擔憂他是否患重病或癌症；至09年豬流感，他擔任食物及衞生局副局長，有份統籌封鎖有爆疫危機的灣仔維景酒店。

晝夜參與不同時區科學家會議增重10多磅

17年過去，面對新冠肺炎，添上政府專家顧問身份，他形容絕不比當年輕鬆，甚至更辛苦，除協助控制香港疫情，亦參與歐美的大型醫學專家會議「收風」，掌握全球疫情發展，以隨時調整策略。會議接踵而來，但科學家不能聚首一堂，統統改為網上召開，「有咗Zoom，冇人respect（尊重）你唔同時區，夜晚永遠係英國時間同歐洲（專家）開會；半夜同美國開會。 」他戲稱工作時間似trader（股票交易員），「但唔係搵多啲錢。 」也因為經常坐在螢幕前，體重不跌反升，重了十幾磅。

2003年，梁卓偉（右一）於港大任職。（港大網頁圖片）

指學校停課影響基層大：咁點脫貧呢

這些辛勞他說得輕鬆，倒是學生及長者受到疫情影響，令他甚為憂心。他說本港經歷四波疫情，多次停課，學生上學時間所餘無幾，「你諗下2019年下半年，社會事件學生已冇返好多學， 2020年返咗唔夠50日。2021年差不多3月先返。 呢個尤其對低下階層小朋友唔公平。佢要脫貧要靠教育，咁點脫貧呢？點樣靠教育去扶起自己，扶起成家人，影響好深遠。」

▼屯門康和護老中心爆疫，35名院友染病，當中11人離世，院友死亡率超過30%▼

+ 12 + 12 + 12

院舍長者不能見家 愁又瘦

院舍的長者情況更嚴峻，梁教授指不少人對他說，院舍取消探望，的確是保護了長者不受病毒感染，但「佢喺入面瘦得好緊要，有啲需要人去餵但無法做到。有啲人瞓到有壓瘡。」然而，梁卓偉指當社區的個案不斷，假如允許恩恤探訪，又可能出現院舍及醫院爆發，情況陷入兩難。他透露，過去曾出席數個人的家庭聚會亦須步步為營，「有一晚同屋企人食飯，我係好唔願意去，不過無辦法。結果我哋個個嗰朝去驗咗先（檢測）。你諗下，食餐飯都要咁樣。」故此，他說倘本港疫情能夠遏止，達到清零目標，市民就能過比較正常的生活。

▼聯合醫院2D病房爆疫，病人、職員共21人確診，是最大的院內群組▼

抗疫一年｜回望四波康復者生死一線 有人仍缺氧 長者坐困院舍

抗疫一年｜10圖看四波疫情蹂躪香港 四分三屬本地 連環爆53群組

抗疫一年．專訪｜曾浩輝評政府跟期望有落差 候檢疫婦離世不應有

抗疫一年．專訪｜曾浩輝退休8年出山助推新冠疫苗 自嘲倉底