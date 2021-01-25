新冠肺炎｜周三起香港入境北京　須持7天內有效核酸檢測陰性證明

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-01-25 19:03

北京市政府日前公布，自後日（27日）起，將調整由香港入境北京人士有關核酸檢測的規定。由香港直航入境北京的旅客，必須持有7天內有效核酸檢測陰性結果證明，而且由本港特區政府認可的新型冠狀病毒病核酸檢測的本地醫療檢測機構發出的。 港府呼籲市民在前往北京時，須留意並確保能符合相關規定，以免在進入北京時出現困難。

北京市政府日前公布，由香港入境北京旅客，必須持有7天內有效核酸檢測陰性結果證明。（資料圖片／梁鵬威攝）

北京市政府關於核酸檢測的新規定指出，自周三（27日）零時起，由香港直航入境北京的旅客，必須持有7天內有效核酸檢測陰性結果證明，而且由本港特區政府認可的新型冠狀病毒病核酸檢測的本地醫療檢測機構發出的，由報告發出時間起計7天，報告封面須包括姓名、證件號、採樣方式、採樣檢測時間、檢測結果、報告發出時間、報告人簽名等中英文信息以上統稱「統一制式封面資料」。

航空公司將在登機時查驗有關證明，不符合條件者將不予登機。旅客在入境北京後須嚴格遵守當地疫情防控政策規定。

政府呼籲市民在出發前往北京時，應提前了解北京市最新防疫政策，及時到香港特區政府指定的醫療機構進行核酸檢測，主動索取包含統一制式封面資料的核酸檢測陰性證明，並配合航空公司的登機查驗工作。